ドル円一時１５６円付近に上昇 ドル売り続かず、欧州株高でリスク選好の円安も＝ロンドン為替概況



ロンドン市場では、ドル円が156円付近に上昇している。東京市場からロンドン朝方にかけては上値重く推移、ユーロドルやポンドドルとともに調整的なドル売り圧力に押された。しかし、ロンドン勢の本格参加とともに再びドル買いが優勢になっている。ドル円は155.99付近へと高値を伸ばしており156円台をうかがう動き。ユーロドルは1.18台乗せから1.17台後半へ、ポンドドルは1.36台後半から半ばへと押し戻されており、東京市場での上昇を消して本日の安値を広げている。クロス円は総じて堅調。豪中銀のタカ派姿勢を受けて豪ドル円が109円台半ばへと一段高となったほか、ユーロ円は183円台後半、ポンド円は213円台乗せへと高値を伸ばしている。前日の強い米指標を受けた米株高の動きを受けて、欧州株も堅調に取引を開始した。ただ、足元では株高は一服。金や銀などの貴金属相場は波乱の展開となるなかで、きょうは反発している。原油相場はイラン情勢が落ち着くことが期待され、上値重く推移している。



ドル円は155円台後半での取引。東京市場では155.60台からじり安となり、ロンドン朝方にかけて155.31付近まで軟化した。前日までのドル高の動きに調整が入る格好だった。しかし、ロンドン勢の本格参加とともにドル買いが再燃している。ドル円は一時155.99付近まで買われ、156円台乗せを伺っている。



ユーロドルは1.17台後半での取引。東京市場では1.1790付近から買われ、ロンドン序盤にかけて高値を1.1825付近まで伸ばした。しかし、その後は売りに転じており、足元では安値を1.1780台へと広げてきている。ユーロ円は堅調な足取り。東京朝方の183.37付近を安値に下値を切り上げる動き。ロンドン市場では高値を183.90付近に伸ばしてきている。対ポンドでは方向感無く揉み合っている。１月仏CPIは伸びが鈍化したが、特段の反応は見られなかった。



ポンドドルは1.36台後半での取引。東京市場では買いが優勢となり、1.3660台から上昇。ロンドン序盤にかけては高値を1.3706付近まで伸ばした。しかし、その後は下落に転じており、足元では安値を1.3651付近に更新している。ポンド円はじり高の動き。東京朝方の212.50付近を安値に水準を上げてきている。ロンドン序盤には高値を213.14付近まで伸ばした。ユーロポンドは0.8624から0.8635までの狭いレンジで揉み合っている。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

