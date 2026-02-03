家にある調味料で！「悪魔の納豆ごはん」が朝食に◎

悪魔のおにぎりならぬ、悪魔の納豆ごはん

悪魔のおにぎりが大ブームになった時を覚えていますか？ごはんに青のりと天かす、麺つゆを混ぜて作るおにぎりは、「ハイカロリーだけどやみつきになる、悪魔的なおいしさ」と話題になりました。

今回はそんな悪魔のおにぎりをアレンジした、悪魔の納豆ごはんを紹介します。普通の納豆ごはんがやみつきになるおいしさに大変身！

材料はたったの5つです。家にある調味料で、誰でも簡単に作れますよ。

簡単3ステップ！器1つで洗い物もラクラク

【材料】



・ご飯



・納豆



・青のり



・天かす



・麺つゆ



1.器に天かす、青のり、麺つゆを入れて混ぜ合わせる。

2.ご飯を追加。よく混ぜると味が染み込みます。

3.その上にかき混ぜた納豆をかける。

納豆のタレはお好みでかけてくださいね!

青のりの香りや天かすが良いアクセントだと話題

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）では、青のりの香りの良さや、ご飯に混ぜた天かすのサクサク感が好評でした。小エビを入れて和の風味を追加している人も。自分なりのアレンジを加えるのもおすすめです。

シンプルな納豆ごはんが一瞬でコクのある味に。朝の時間がない時にササっと作れば、みんなが笑顔になるはず。いつもの納豆ごはんをちょっと豪華に食べてみませんか？