家にある調味料で！「悪魔の納豆ごはん」が朝食に◎

悪魔のおにぎりならぬ、悪魔の納豆ごはん

悪魔のおにぎりが大ブームになった時を覚えていますか？ごはんに青のりと天かす、麺つゆを混ぜて作るおにぎりは、「ハイカロリーだけどやみつきになる、悪魔的なおいしさ」と話題になりました。


今回はそんな悪魔のおにぎりをアレンジした、悪魔の納豆ごはんを紹介します。普通の納豆ごはんがやみつきになるおいしさに大変身！


材料はたったの5つです。家にある調味料で、誰でも簡単に作れますよ。


簡単3ステップ！器1つで洗い物もラクラク

【材料】

・ご飯

・納豆

・青のり

・天かす

・麺つゆ


1.器に天かす、青のり、麺つゆを入れて混ぜ合わせる。


2.ご飯を追加。よく混ぜると味が染み込みます。


3.その上にかき混ぜた納豆をかける。
納豆のタレはお好みでかけてくださいね!


青のりの香りや天かすが良いアクセントだと話題

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）では、青のりの香りの良さや、ご飯に混ぜた天かすのサクサク感が好評でした。小エビを入れて和の風味を追加している人も。自分なりのアレンジを加えるのもおすすめです。


シンプルな納豆ごはんが一瞬でコクのある味に。朝の時間がない時にササっと作れば、みんなが笑顔になるはず。いつもの納豆ごはんをちょっと豪華に食べてみませんか？