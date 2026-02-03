BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が2日に放送され、立教大学野球部の寮則トップにある文言が明かされた。

この日は、清水隆行氏（52）と川中基嗣氏（52）という東洋大同期で、ともに巨人でプレーした2人がゲスト出演。MCは川中氏と同じ東山高校野球部OBでもあるお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）とフリーアナウンサーでPL学園＆立教大野球部OBでもある上重聡（45）が務めた。

そのなかで「スターのオーラ」というトークテーマの時に、昨年6月に亡くなった長嶋茂雄さん（享年89）のオーラはとにかく凄かった…という話に。

「オーラの色が違いますよね」（レッド）「近づいてこられるのが分かるというか」（川中氏）「遠くからでもその空間だけ。駅のホームとか空港でもそうですね」（清水氏）「道、開けられます」（川中氏）とその異次元なオーラが語られた。

ここでレッドから「松坂大輔くんのオーラはどうなの？」と聞かれた上重は「ないですね」と失礼なことを言い出したが、「もう近くなりすぎた」と松坂大輔氏（45）との親しい関係を強調。

その上で「長嶋さんでいうと、我々立教大学の大先輩なんですけども、立教大学の寮則の1番目に“長嶋さんがテレビに映ったら正座をして『長嶋さん、こんにちは』と言う”っていうのがあるんですよ」と明かした。

驚いた3人は絶句。だが、上重は「で、（一茂さんは大丈夫）って書いてある」としっかりオチをつけて笑わせていた。