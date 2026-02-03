「寝耳に水」と困惑「Def Tech」Microこと西宮佑騎容疑者を大麻所持容疑で逮捕　20周年記念ライブ中止に「嘘であって」ファンから悲痛な声

音楽ユニット「Def Tech（デフテック）」のMicro（マイクロ）こと、西宮佑騎容疑者（45）が、乾燥大麻を所持した疑いで逮捕された。デビュー20周年記念ツアー中で、8日に予定されていた日本武道館公演は中止となった。事務所は「寝耳に水」とコメントした。

SNSでは「信じられない」「楽しみにしていたのに」と、ファンから落胆の声が相次いでいる。

「Def Tech」のMicroが麻薬取締法違反で逮捕

2人組の音楽ユニット「Def Tech」のMicroこと西宮佑騎容疑者（45）が麻薬取締法違反で現行犯逮捕されていたことが分かった。

西宮容疑者は2001年、Def Techのボーカルの1人としてインディーズデビュー。

2005年に発売したシングル曲「My Way」がCMや春のセンバツ高校野球の番組で使用されるなどして大ヒットした。

さらに、この曲を含むファーストアルバムが、インディーズとしては異例の250万枚を超えるセールスを記録。

このファーストアルバム発売から20周年を迎えた、2025年に記念のサイトを開設すると共に ツアーを行っていた。

5日後の2月8日には日本武道館でのデビュー20周年記念ライブが予定されていた中での逮捕となった。

事件が明らかになったのは2日、東京・渋谷区にある西宮容疑者の自宅に関東信越厚生局麻薬取締部（通称「マトリ」）が家宅捜索に入った。

その捜索で乾燥大麻が見つかったことなどから現行犯逮捕された。

デビュー20周年記念ライブ中止…ファンから悲痛の声

事務所関係者は取材に対し「今回の逮捕は寝耳に水」とした上で次のようにコメントした。

事務所関係者：

逮捕の詳細については全く知らされておりませんし、予兆は全くなく、予定していた武道館ライブは中止します。

西宮容疑者の逮捕を受け、SNSには「マイクロ何してんのよ！ライブが良かったから残念」「子供と一緒に武道館に行くはずだったのに…嘘であって欲しい」といったファンと見られる人々からの悲痛な声が相次いだ。

所属事務所はホームページを更新し、日本武道館ライブの中止を発表。チケットを持つファンへ「心より深くお詫び申し上げます」などと謝罪した。

（「イット！」2月3日放送より）