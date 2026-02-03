特集は2月8日（日）に投開票が行われる衆議院選挙について、小選挙区ごとに候補者の動きをお伝えします。



シリーズ「衆院選・選択」今回は新潟2区です。前職と新人の合わせて4人が立候補しています。演説に加え、ふとした時に見せる候補者の素顔も追いました。

◆新潟2区

有権者約39万人の2区。県央地域と新潟市西区、西蒲区がエリアです。





◆前職と新人の計4人が立候補



立候補したのは届け出順に参政党の新人・平井恵里子候補、日本維新の会の新人・金井典子候補、自民党の前の議員・国定勇人候補、中道改革連合の前の議員・菊田真紀子候補の4人です。





◆菊田真紀子候補（中道）

超短期決戦となった真冬の総選挙。



中道改革連合の菊田真紀子候補です。黄色のダウンコートにタスキをかけて。街宣車に乗り込み出発です。新党では副代表に就いた菊田候補。今回の解散・総選挙を政権の「自己保身」と批判します。



政権は国民からの信任を得たいとしていますが。



【中道 前 菊田真紀子候補】

「まったくの詭弁で……去年の秋に高市政権はスタートしている維新との連立はできているわけですから、だとすれば去年の時点で解散総選挙やればよかったじゃないですか」



1日に40本前後の演説を重ねるのが菊田さんの選挙戦ですが、今回は天候によって難しい日もあるといいます。この貴重な晴れ間に握手と訴えを重ねます。



中道改革連合は「生活者ファースト」を掲げ生活必需品の物価引下げ、最低賃金1500円以上の早期実現を目指します。



【中道 前 菊田真紀子候補】

「国会も開かずに予算審議の成立も目指さずに働いてというわりにまったく働いていない高市政権に代わって私たちはしっかり物価高対策を行っていく。皆さんにもご負担ご迷惑をかけていますのでだからこそ負けられない」

◆国定勇人候補（自民）

雪が降る中、あえて着込まず握手を繰り返すのは……自民党の前の議員・国定勇人候補です。



三条市で14年間市長を務めた国定候補。投資と成長の好循環を目指す高市政権を、新潟の発展につなげようとしています。



【自民 前 国定勇人候補】

「10年後、20年後の姿を見据えた時には燕三条が持っているものづくりの技術をもっと新しい分野に生かしていく。こうしたことができるのが今回の高市政権、唯一無二のチャンス」



平日は支援者へのあいさつを重ねる国定候補。街頭演説は土日に集中させ、有権者の寒さに配慮するため話す時間を短くする戦略をとっています。



SNSも活用して浸透を図ります。



「責任ある積極財政」を掲げる自民党は補正予算前提の編成をやめ、必要な予算をはじめから確保したいとして、投資のための新たな予算枠も設けたいとしています。



【自民 前 国定勇人候補】

「少なくとも僕から見える世界で言うと、思っている以上に良い反応をいただいている。どれだけ地域のために尽くすことができるのか。これを愚直に訴えていく」



4人が立候補した新潟2区。前職2人に加え、新人2人が挑む構図です。

◆平井恵里子候補（参政）

真冬の選挙戦。街宣車から降りるのも一苦労です。歩くのは慎重ですが、演説は攻めの姿勢。



政治を変えたいと立候補した参政党の新人・平井恵里子候補です。平井候補は2人の子どもを持つ母親。物価高の中、節約しながら家計をやりくりしているといいます。強く訴えるのは消費税の廃止です。



【参政 新 平井恵里子候補】

「ここ新潟県がほとんど中小企業ですのでその人たちが豊かにならなければ賃金として私たちも回ってこないので」



この日の食事は街宣車の中……食事の撮影は苦手という平井候補。



【参政 新 平井恵里子候補】

「きょうは具というか混ぜ込みにしたんですよ。具じゃなくて、梅とおかか。梅が好きなんです」



参政党は「日本をあきめらない」とうたい、メガソーラーなどによる環境破壊の防止、外国資本による公用地買収などから地域を守りたいとしています。



【参政 新 平井恵里子候補】

「昨年参政党は飛躍させていただいて、でもまだ何も解決していない。参政党は決してはやりものではない。ずっと草の根でやってきましたので、これをみなさんにご理解いただけたらいいなと思っています」

◆金井典子候補（維新）

気合を入れて選挙区を駆け抜けるのは、日本維新の会の新人・金井典子候補です。



雪の影響で公示日にタスキが届かず、急きょ手製のタスキで選挙戦をスタートした金井候補。家族や地域が感じる身近な悩みを政治の力で解消したいと訴えます。



【維新 新 金井典子候補】

「もう少しもっと身近にいろんなことが解決できる窓口があればいいのになって思いました」「国で変えて安心して子育てをしてもらう老後を楽しんでもらう」



選挙戦が始まってから、最高気温は連日5度以下。



政策で家庭を支援したいとします。公約として食料品の消費税は2年間ゼロ、社会保険料の引き下げなども掲げる日本維新の会。金井候補は消費者のひとりとしても訴えます。



【維新 新 金井典子候補】

「困った人を助けたいです。助けたい。本当に困った人の声が届いてないと思います、いまの政治」





選挙戦終盤へ。真冬の戦いは2月8日（日）に決着を迎えます。