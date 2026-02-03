俳優の竹内涼真がInstagramを更新し、妹でモデル系インスタグラマーのたけうちほのかと、弟で歌手の竹内唯人とのオフショットを公開した。

参考：『再会～Silent Truth～』誰かが捕まり第1章完結へ “淳一”竹内涼真が禁断の単独捜査を開始

投稿された写真は全てモノクロで、トラックの荷台のような場所に座って笑顔を見せる竹内や、インカメで3ショットをしている様子や妹ほのかの横顔、唯人のクロースアップなどが映されている。

キャプションでは「A cleansing and meaningful time（浄化され、意味のある時間）」と英字で綴っている。休日を3きょうだいで過ごしたようだ。コメント欄には「竹内兄弟見れるの楽しみ！」「大切な時間だね」とファンからの言葉が。また、英語のコメントも多く、外国語圏のファンから「自然の中で休むって大事」「新鮮な空気でリフレッシュして」と、自然の中で楽しむ様子を賞賛する声が多かった。

竹内は毎週火曜21時より放送中のドラマ『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）に主演として出演中。2026年4月からは数多くのディズニーソングでもお馴染みのアラン・メンケンが音楽を担当するミュージカル『奇跡を呼ぶ男』に伝道師 ジョナス・ナイチンゲール役として主演が決定している。2025年末から『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）、Netflix映画『10DANCE』と、竹内の勢いは2026年も止まらない。

（文＝リアルサウンド編集部）