実話人気コミックエッセイ「義母クエスト」には、「趣味が悪い」と留守の間にカーテンや下着を捨てられたり、食器を割られたりと、義母のとんでもない発言や行言動にモヤモヤを募らせる嫁・かづさんの衝撃エピソードが多数掲載されています。
同じ嫁の立場として、結婚後の義母の言動に、モヤっとした経験がある方は少なくないでしょう。一方で「現実にこんなことあるの？」と感じる方もいるかもしれません。
■「こんなことまでされなきゃいけないの？」驚愕する嫁・かづさん
原案者のかづさん本人の実体験を、赤星たみこ氏がマンガにした「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。作中では義母のさまざまな行動にモヤモヤを募らせる嫁の姿が描かれています。
嫁が出かけると言っているのに家に上がり込む義母。
外出から戻ると、台所の流しには粉々に割られている食器が散乱していました。さらに「新しい食器を買うときは私が選ぶ」「支払いは当然あんたやで」とのびっくり発言が飛び出します。
モヤモヤでは済まないレベルの嫁イビリに、驚愕する主人公のかづさん。「これはどんな嫁でも通る道なの？」と心中で不満を募らせます。
■義母にモヤっとした経験はある？リアルな声を調査
実際に嫁の立場にある方116人を対象に、義母の言動にモヤモヤしたことがあるか、アンケートを実施しました。
Q、お義母さんにされた事で困ったことやモヤッとしたことで誰にも言えないような体験はありますか？
・はい・・・・・・31％
・いいえ・・・・・69％
SNSなどで目にする機会も多い義母の「とんでも言動」。しかし、今回のアンケートで「経験したことがある」と答えたのは全体のおよそ3割と、思いのほか少ない結果となりました。
■何があった？実際にあった義母のモヤっとする言動
マンガ「義母クエスト」では、カーテンや下着を切り捨てられたり、食器を割られたりといった衝撃のイビリエピソードが描かれています。現実でも、嫁の約3割は、義母のモヤっとする言動の被害にあっていることがわかった今回のアンケート。義母のどのような言動にモヤっとしたのか、具体的なエピソードを紹介します。
・「息子には秘密にしておいて」とお金を借りて行き、いまだに返しに来ない。
・ベランダの洗濯物も毎日外からチェックしており「干し方がなっていない！」と文句を言ってくる。
・洗濯物の干し方が気に入らなかったのかウチにきて何も言わず勝手に全部やり直ししていた…。
・「口に合わなかったから」と、開封済みの冷凍食品を送ってきた。
・新居引っ越し後に「こっちにしなさい！」と違う物件を勧められた。
・うちの冷蔵庫にあるキムチを勝手にあけて直箸でパクパク食べてそのまま戻そうとしていた。
・新居を見せたいと、義母が友達を連れてアポなし訪問してきた。義母だけでなく友達連れって？
・果物を持ってきた義母。大半がかなり傷んでいた…。
割合的には少ないとはいえ、マンガに負けずとも劣らない、なかなか強者の義母と対峙している嫁の姿が浮き彫りになりました。主人公のかづさんと同様に、現実でも攻略を夢見て義母クエストに挑戦中の勇者はたくさんいるようです。
■「義母クエスト」から見えてくる、義母との関係に悩む人のリアル
今回のアンケートから、義母との関係にモヤっとした経験を持つ人が、決して少数派ではないことがわかりました。とはいえ、義母との距離感や関係性は家庭ごとにさまざま。「こうすれば正解」という答えがあるわけではありません。
大切なのは、無理に我慢しすぎないことと、自分の心がすり減らない関わり方を探すこと。すぐに分かり合えなくても、少し距離をとる、ある程度受け流すなど、関係性に合わせた選択肢はあります。ときには、「それは少し困るな」「私はこう感じた」と、自分の中の違和感を静かに言葉にしてみることが、関係をこじらせないための一歩になることも。
義母クエストは一発クリアできなくても、自分のペースで少しずつ攻略していいのかもしれません。
調査概要
調査方法：WEBアンケート調査
調査期間：2025年9月19日(金)〜9月27日(土)
調査対象：20代〜60代以上の既婚女性
対象者数：116人
文＝さわ子
わが道を行く兄と天真爛漫な妹の2人きょうだいを育てるママライター。丁寧な暮らしに憧れを抱きつつも、現実では「少しでも家事をラクに！」と模索する日々を送っています。家事・育児・仕事に奮闘する一人のママとして「わかる！」「こんなのが知りたかった！」と思ってもらえるライフハックを発信中です。