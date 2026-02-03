シャイトープ、TVアニメ『ヴィジランテ』第2期EDテーマ「ミス・ユー」のMV公開
シャイトープの最新曲「ミス・ユー」のMVが公開された。
■クールなバンドの演奏シーンを中心に構成
「ミス・ユー」は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲で、大切な存在に背中を押され前へ進む力を得た主人公の心を描き、その勇敢な響きが聴く者の胸を熱く揺さぶるエモーショナルなロックナンバー。
MVは、ビル群に囲まれた閉塞的な空間を舞台に、クールなバンドの演奏シーンを中心に構成。スピード感のある映像で、孤独や焦燥を抱えながらも自分と対峙し、迷いを振り切って一歩踏み出していく心情の変化を映し出した。監督は映像作家の田辺秀伸が務めた。
「ミス・ユー」は現在先行配信中。CDは2月11日にリリースされる。
■リリース情報
2026.01.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ミス・ユー」
2026.02.11 ON SALE
SINGLE「ミス・ユー」
■関連リンク
『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』公式サイト
http://vigilante-anime.com/
シャイトープ OFFICIAL SITE
https://shytaupe.com/