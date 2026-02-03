2026年1月7日（水）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、『ロイズフロランタンサンド』や『プチトリフ（ピスタチオ）』が数量限定で販売されています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ロイズフロランタンサンド』は、キャラメルコーティングして焼き上げたピスタチオ・アーモンド・くるみの3種のナッツと、オレンジの風味がさわやかなクッキーで、ナッツが香るまろやかなチョコレートをサンド。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

ザクザクとした食感と、3層のバランスが絶妙なフロランタンです。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

【商品詳細】

ロイズフロランタンサンド

価格：4個 1,188円

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『プチトリフ（ピスタチオ）』は、香ばしいピスタチオの味わい豊かなトリフ。ピスタチオのペーストと、アーモンド・ヘーゼルナッツのペースト、さらにピスタチオクランチをコクのあるミルクチョコレートに加え、表面にもピスタチオクランチがまぶされています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

香ばしいピスタチオの味わいの後に、ナッツの旨みとミルクチョコレートのコクがまろやかに広がります。

【商品詳細】

プチトリフ（ピスタチオ）

価格：12個 1,620円

【ロイズ通信販売】

上記商品注文期間：2026年1月7日～3月11日

（お届け希望日：2026年1月10日～3月15日）

※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。

【ロイズ直営店】

販売期間：2026年1月7日より販売中

取り扱い店舗：東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

ピスタチオ、アーモンドにくるみ。ナッツの魅力あふれる限定商品が登場中！

ザクザク食感と豊かな香りが楽しめるスイーツを片手に、おやつタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【ロイズ】ピスタチオ、アーモンドにくるみ。ナッツの魅力あふれるロイズフロランタンサンドなど限定商品を1月7日より発売。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。