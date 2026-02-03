ニッポン放送、WBC観戦ペアチケットプレゼントキャンペーン 『あなたとハッピー』『ビバリー昼ズ』『ナイツ ザ・ラジオショー』
ニッポン放送では、3月に開幕する『2026 ワールドベースボールクラシック東京プール』以降の『2026 ワールドベースボールクラシック』を実況生中継で届けるが、きのう2日の放送で『垣花正 あなたとハッピー！』『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』『ナイツ ザ・ラジオショー』の3番組で、観戦ペアチケットをプレゼントすることが発表された。
【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」の出場予定選手
『あなたとハッピー』では「WBCなんですけど、あの劇的な優勝から3年。また大谷を日本で見ることができる。楽しみですね。まず言っちゃいましょう！あなたとハッピーのプレゼントがひとつ増えまして。ニッポン放送は全部ラジオでお届け。その観戦チケットをプレゼントいたします！3月6日、東京ドームです。チャイニーズタイペイ。ペアで1組にプレゼントします」と紹介。
『ビバリー昼ズ』でも「WBCですよ、大谷見られるんですよ！これを太っ腹、リスナーさんに捧げると（笑）。WBC、3月7日、日本対韓国、ペア1組」、『ラジオショー』でも「今週はWBCウィークと題して。豪華プレゼント。3月8日、日本対オーストラリア戦、ペアでプレゼントします。毎日ゲストがキーワードを発表するので、4つのキーワードをすべて書いて送ってください」と伝えられた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
