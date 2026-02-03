3日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、7日（土）と8日（日）に岡崎中央総合公園総合体育館で開催されるSVリーグ男子第13節のサントリーサンバーズ大阪戦にて、「Sweet Valentine’s FES」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本イベントではバレンタインデーにちなんだグルメFESを開催するほか、スペシャル企画を実施。クラブのチア・ダンサーズによるお菓子のプレゼントが、両日ともに第1セットと第2セットの間で行われる。

また、今節よりチームのマスコットキャラクター「スティンビー」とジェイテクトSTINGS愛知チア・ダンサーズによる、コラボダンスパフォーマンスをハーフタイムに披露するとしている。

さらに、7日のGAME1にはSTINGS愛知のOBである興梠亮さんによるバレーボール教室を開催。初心者向けのバレーボール教室は小学4年生以上を対象として、試合前の10:15～10:45に行われる。一方、経験者向けのバレーボール教室は、小学4年生以上のバレーボールクラブや団体等に所属している方、過去に所属していたことがある方を対象とし、試合終了15分後から45分後に実施する。

それぞれ定員は20名で、インナーシューズと動きやすい服装の持参が必要となっている。どちらも申し込みは専用フォームから可能で、応募多数の場合は抽選に。申し込み期限は4日（水）23:59までで、5日（木）頃にメールで当落を知らせるとのことだ。