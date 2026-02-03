『豊臣兄弟！』出演者が千葉・成田山新勝寺＆大阪・成田山不動尊の節分祭に参加 裃姿で福豆まく【コメントあり】
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の出演者が3日、千葉・成田の成田山新勝寺と、大阪・寝屋川の成田山不動尊の節分祭にそれぞれ参加した。
【写真】追加キャストも豪華！ 新たな相関図を公開
成田山新勝寺には、小一郎役の仲野太賀、直役の白石聖、とも役の宮澤エマ、前田利家役の大東駿介、柴田勝家役の山口馬木也が参加。そして、成田山不動尊には藤吉郎役の池松壮亮、寧々役の浜辺美波が参加。裃姿で訪れた参拝者に向かった福豆をまいた。
【コメント】
■仲野太賀
早朝からお集まりになった多くの方々の笑顔に囲まれて、豆まきをすることができたことが本当に幸せです！ 豆まき前に御護摩祈祷に参加させてもらったのですが、開山以来一度も絶やすことなく護摩を焚いていると伺いました。その長い歴史と、祈祷の迫力に圧倒されましたし、福を分けていただけたように感じます。「豊臣兄弟！」の撮影はもうすぐ折り返し地点です。僕たちも身を引き締めて、視聴者の皆様に福を分けられるような作品にしたいと改めて思いました。ありがとうございました！
■白石聖
大人になってからはなかなか機会がなく、久々に節分で豆まきをしました。たくさんの方に「直ちゃん」と役名で声をかけていただいて、中にはうちわを作ってくださっている方もいたので、ついついその方向に向けて豆を多くまいてしまいました（笑）。ドラマが愛されていることを実感できましたし、本当にいい思い出になります。私も皆さんに福を届けられていたらうれしいです。
■山口馬木也
先日、故郷の岡山で人生初の豆まきに参加させていただいたのですが、成田山新勝寺での豆まきは初めてです。身の引き締まる思いで臨みましたが、いざ会場に行くと、観客の数の多さはまさに圧巻でした。今年は絶対にいいことがあるだろうなと思わせてもらいましたし、ご来場の皆さんにも、多くの福が訪れますようにと思いを込めて豆をまきました。きっとドラマも大ヒットするに違いないと確信しています！（笑）
■宮澤エマ
もしかしたら一生に一度あるかないかの、貴重な体験をさせていただきました。裃を着るのも、護摩行を体験するのも、あれほどたくさんの方に向けて豆をまくのも初めてで、全てが見たことのない景色でした。素晴らしい天気に恵まれたのもうれしかったですね。「豊臣兄弟！」は始まってまだ１か月ですが、幸先が良いと言いますか、神さまにウェルカムしていただいているような気持ちになりました。
■大東駿介
「豊臣兄弟！」では、2月１日の放送で前田利家が初登場だったんです。このタイミングで節分会に参加できて、新年早々おめでたい、ありがたい時間を過ごせました。豆まき会場では、皆さんがすごく待ってくださっていたことが伝わって、できるだけ飛距離を伸ばして遠くの方にも届くようにまこうと思いましたね。受け取った方が、この1年を幸せな気持ちで過ごしていただけたらうれしいです。
■池松壮亮
こんなに大きな節分祭に参加させていただいて、たくさん福をもらうことができました。 秀吉と寧々のゆかりの地・大阪で、浜辺さんと２人で一緒に、着物を着て豆をまくことができて、とてもいい思い出になりました。 大勢の方と厄払いができてうれしかったです。 きょうたくさんいただいたパワーを持ち帰って、今年一年、良いドラマを届けられるよう頑張りますので、大河ドラマ「豊臣兄弟！」をよろしくお願いいたします！
■浜辺美波
大阪の成田山不動尊の節分祭はとても活気があり、元気をいただきました。ドラマの中で大坂城が登場するのはまだ先ですが、秀吉役の池松さんと2人で来られたことは思い出になりました。きょう来ていただいた皆さまからは「『豊臣兄弟！』毎週観ています」や、「寧々さま、頑張って！」と声をかけていただきました。役名で呼んでいただくことはめったにないので、うれしかったです。放送が始まったばかりなので、これからも見ていただきたいという気持ちと、大河ドラマにたくさん福が入って来るように思いを込めて豆をまきました。
【写真】追加キャストも豪華！ 新たな相関図を公開
成田山新勝寺には、小一郎役の仲野太賀、直役の白石聖、とも役の宮澤エマ、前田利家役の大東駿介、柴田勝家役の山口馬木也が参加。そして、成田山不動尊には藤吉郎役の池松壮亮、寧々役の浜辺美波が参加。裃姿で訪れた参拝者に向かった福豆をまいた。
■仲野太賀
早朝からお集まりになった多くの方々の笑顔に囲まれて、豆まきをすることができたことが本当に幸せです！ 豆まき前に御護摩祈祷に参加させてもらったのですが、開山以来一度も絶やすことなく護摩を焚いていると伺いました。その長い歴史と、祈祷の迫力に圧倒されましたし、福を分けていただけたように感じます。「豊臣兄弟！」の撮影はもうすぐ折り返し地点です。僕たちも身を引き締めて、視聴者の皆様に福を分けられるような作品にしたいと改めて思いました。ありがとうございました！
■白石聖
大人になってからはなかなか機会がなく、久々に節分で豆まきをしました。たくさんの方に「直ちゃん」と役名で声をかけていただいて、中にはうちわを作ってくださっている方もいたので、ついついその方向に向けて豆を多くまいてしまいました（笑）。ドラマが愛されていることを実感できましたし、本当にいい思い出になります。私も皆さんに福を届けられていたらうれしいです。
■山口馬木也
先日、故郷の岡山で人生初の豆まきに参加させていただいたのですが、成田山新勝寺での豆まきは初めてです。身の引き締まる思いで臨みましたが、いざ会場に行くと、観客の数の多さはまさに圧巻でした。今年は絶対にいいことがあるだろうなと思わせてもらいましたし、ご来場の皆さんにも、多くの福が訪れますようにと思いを込めて豆をまきました。きっとドラマも大ヒットするに違いないと確信しています！（笑）
■宮澤エマ
もしかしたら一生に一度あるかないかの、貴重な体験をさせていただきました。裃を着るのも、護摩行を体験するのも、あれほどたくさんの方に向けて豆をまくのも初めてで、全てが見たことのない景色でした。素晴らしい天気に恵まれたのもうれしかったですね。「豊臣兄弟！」は始まってまだ１か月ですが、幸先が良いと言いますか、神さまにウェルカムしていただいているような気持ちになりました。
■大東駿介
「豊臣兄弟！」では、2月１日の放送で前田利家が初登場だったんです。このタイミングで節分会に参加できて、新年早々おめでたい、ありがたい時間を過ごせました。豆まき会場では、皆さんがすごく待ってくださっていたことが伝わって、できるだけ飛距離を伸ばして遠くの方にも届くようにまこうと思いましたね。受け取った方が、この1年を幸せな気持ちで過ごしていただけたらうれしいです。
■池松壮亮
こんなに大きな節分祭に参加させていただいて、たくさん福をもらうことができました。 秀吉と寧々のゆかりの地・大阪で、浜辺さんと２人で一緒に、着物を着て豆をまくことができて、とてもいい思い出になりました。 大勢の方と厄払いができてうれしかったです。 きょうたくさんいただいたパワーを持ち帰って、今年一年、良いドラマを届けられるよう頑張りますので、大河ドラマ「豊臣兄弟！」をよろしくお願いいたします！
■浜辺美波
大阪の成田山不動尊の節分祭はとても活気があり、元気をいただきました。ドラマの中で大坂城が登場するのはまだ先ですが、秀吉役の池松さんと2人で来られたことは思い出になりました。きょう来ていただいた皆さまからは「『豊臣兄弟！』毎週観ています」や、「寧々さま、頑張って！」と声をかけていただきました。役名で呼んでいただくことはめったにないので、うれしかったです。放送が始まったばかりなので、これからも見ていただきたいという気持ちと、大河ドラマにたくさん福が入って来るように思いを込めて豆をまきました。