上品ブラックがおしゃれ♡【3COINS】無くなる前にゲットしたい「トラベルグッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】から、旅行や出張などで重宝しそうな便利グッズをピックアップします。どれもシックなブラックにシンプルなデザイン。手に取りやすい価格も魅力で、一度使ったら手放せなくなりそうです。ぜひ早めにチェックして。

快適に移動したい人におすすめ「機内快適セット」

航空機内で長時間過ごすなら、快眠に役立つグッズを持っていくといいかも。こちらは、ネックピロー、スリッパ、アイマスク、耳栓がセットになった「機内快適セット」。収納袋付きで\880（税込・セール価格）とリーズナブル。ブラックなら性別問わず使いやすそうです。飛行機に限らず、深夜バスや新幹線で使うのもあり！

カードの持ち歩きに安心を！「《7枚入る》スキミングカードケース」

カード情報を不正に読み取るスキミングを防止できる「《7枚入る》スキミングカードケース」\880（税込）。使用時には、底のレバーを引くとカードが出てくる仕組みになっています。コインやお札が入るポケット、交通系ICカードも入れられる外ポケット付き。

【3COINS】では、今回ご紹介した以外にも旅を快適にしてくれるトラベルグッズが登場しています。ぜひチェックして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@3coins_kuro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N