美容ブランド「ReFa」が公式Xで発表

シャワーヘッドなどで知られる美容ブランド「ReFa」は3日、新たにレーシングチームの設立を発表。公式SNSにてティザー画像が公開されると、日本のレースファンの関心を集めている。

異色のレーシングチームが誕生する。「Refa」公式Xは「美しく勝つ ReFaから新しいレースチームがまもなく誕生」と投稿。新たに誕生した「Team ReFa」の公式Xとインスタグラムには、オープンホイールのレーシングカーのシルエット写真が投稿されている。

名古屋に本社を置く株式会社MTGが手掛ける「ReFa」は、シャワーヘッドやドライヤー、ヘアアイロンなどの美容グッズを販売する女性人気が高いブランド。まさかのレース参戦の報を、自動車メーカー「トヨタ」のモータースポーツ活動を担う「TOYOTA GAZOO Racing」公式Xがリポストしたほか、X上のファンも多数反応している。

「リファがレーシングチーム作るのマジ？？？」

「マシンのシルエットだけ見るとKYOJO CUPの『KC-MG01』っぽいけど、ReFaが何で…？」

「パーツや車体の洗浄はウルトラファインバブルなのかしら？」

「知らないReFaかと思ったら知ってるやつだったわ」

「ドライバー女性かな」

「今日ってエイプリルフールだっけ？」

「ヘアケアほぼ全部のアイテムで激愛用してるReFa様がレーシングチームですって？！」

「ドライヤーでタイヤ温めてほしい」

「ReFaのレーシングチームとか何かおもろい」

参戦カテゴリーやチーム体制等はまだ発表されていないが、女性ドライバーの登用や女性限定レース「KYOJO CUP」参戦を期待する声も多く上がっていた。「Team ReFa」公式Xのプロフィール欄には「Racing for Beauty. Coming Soon. 2026.02.05」と記されており、5日にも詳細が明らかになることが予想される。



（THE ANSWER編集部）