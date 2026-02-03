退職代行サービス、「モームリ」の運営会社の社長らが、依頼者を弁護士に紹介し、報酬を受け取っていたとして、逮捕されました。元社員は、社長が違法と認識した上で口止めをしていたと話しています。

■弁護士に依頼者を紹介…違法に報酬か

「退職代行モームリ」とは、依頼者の代わりに勤務先に退職の意向を伝えるサービスです。

「退職代行モームリ」運営会社「アルバトロス」社長 谷本慎二容疑者

「退職成功率は100％を維持しております」

――弁護士の監修を受けている

谷本慎二容疑者

「2名の弁護士の監修を受けています」

その提携する弁護士に依頼者を紹介。違法に報酬を受け取っていたとみられています。

3日、弁護士法違反の疑いで「退職代行モームリ」の運営会社の社長・谷本慎二容疑者と、妻で役員の志織容疑者が逮捕されました。

弁護士資格を持たない人が報酬目的で弁護士に仕事を紹介する行為は、法律で禁止されています。

警視庁によりますと、2人は2024年7月から10月にかけて、6人の退職依頼者を提携する弁護士に斡旋。その紹介料として、1人あたり1万6500円の報酬を受け取った疑いが持たれています。

斡旋された6人は、団体交渉権のない公務員などトラブルが生じやすい人たちだったということです。

■元従業員「モームリ側から顧問弁護士に提案」

元従業員に話を聞きました。

退職代行モームリ 元従業員

「入金されているのか確認したところ、弁護士事務所から入金されていた」

――キックバックを提案していたのは

退職代行モームリ 元従業員

「モームリ側から顧問弁護士に提案したのは、メールの中に記載されています」

サービスが始まった2022年、提携する弁護士に志織容疑者が送ったとみられるメールには…

「公務員からの依頼があった際に当社より○○弁護士を紹介し、紹介料として当社に3割頂くといったような契約をすることは出来たりしますでしょうか？」

退職代行モームリ 元従業員

「モームリの方から紹介料の3割キックバックをいただけませんかと、顧問弁護士の事務所から紹介者に対して紹介料を支払うことは違法になるので、『別の名目でお支払いしますよ』とやり取りをしているのは把握しています」

谷本容疑者らは違法であることを知りながら、実態のない労働組合への賛助金名目で、弁護士側から報酬を受け取っていたとみられています。

■「お金入ってくるスキームが完成されていた」

さらに、違法な紹介料について、口止めもあったといいます。

退職代行モームリ 元従業員

「私が顧問弁護士に依頼者を紹介しなかったところ、社長と社長の妻である女性社員に社員全員の前で、『キックバックがもらえないから、絶対に紹介するようにしてね。でもこれは違法だから、社外では話してはいけないよ』と、口止めとして強く言われていました」

去年10月には、警視庁が運営会社や提携する弁護士の事務所などを家宅捜索。当時の様子について、現役社員に話を聞きました。

退職代行モームリ 現役社員

「普通に働いていて、社長の妻である執行役員が入ってきた瞬間に、捜査員が一斉に入ってきて」

その後、谷本容疑者は社員に対して、次のように説明したといいます。

退職代行モームリ 現役社員

「社長は『全然、大丈夫。うちは違法なことを何もしてないし、弁護士が全部悪い』。ただフタを開けてみると本当にそうだったのかな。違法かどうかはあまり思っていなかったが、普通に入社した時からやっていたので、当たり前のフローだった。うちで受けられない人は弁護士に回そう、回したらお金が入ってくるスキームが完成されていたので、何も疑ってなかった」

警視庁の調べに対し、谷本容疑者らは容疑を否認。

谷本慎二容疑者

「弁護士法違反になるとは思っていなかった」

警視庁は、『退職代行モームリ』から紹介を受けた弁護士についても、弁護士法違反の疑いで捜査しています。