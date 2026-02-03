昨季は33ゴールと大爆発も、今季の前田大然にセルティックサポーターは不満？ フォルカーク戦後には批判の声も「旗手も前田も興味なさそう」
昨季は全コンペティション合わせて33ゴールを記録し、セルティックの絶対的エースとしてサポーターからの信頼も厚かったFW前田大然。
しかし今季は序盤のチーム不振からの指揮官ブレンダン・ロジャーズ辞任、そこからの監督人事でもクラブが迷走したこともあり、前田の調子も上がってこない。
1日にはフォルカークを2-0で撃破したが、現在セルティックは国内リーグ2位だ。スコットランドの絶対王者にとって2位は許される成績ではなく、サポーターにもフラストレーションが溜まってきているのだろう。
「前田は調子が悪かった。チームに興味がないなら放出すべきだ」
「旗手も前田も興味なさそう。旗手はただピッチを歩いているだけだ」
「前田は明らかに足手まといになってきている」
「前田がもっと早く交代しなかったのは驚きだ」
昨季の大爆発があっただけに、今季の前田に物足りなさを感じるサポーターがいるのも仕方がないか。昨夏にはセルティックからの移籍案も噂されただけに、モチベーション不足を指摘する向きもある。昨夏にオファーがありながら成立しなかった移籍、そして今季チームの混迷した監督人事を含め、前田にとっては難しいシーズンになってしまっている。