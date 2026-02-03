昨季は全コンペティション合わせて33ゴールを記録し、セルティックの絶対的エースとしてサポーターからの信頼も厚かったFW前田大然。



しかし今季は序盤のチーム不振からの指揮官ブレンダン・ロジャーズ辞任、そこからの監督人事でもクラブが迷走したこともあり、前田の調子も上がってこない。



1日にはフォルカークを2-0で撃破したが、現在セルティックは国内リーグ2位だ。スコットランドの絶対王者にとって2位は許される成績ではなく、サポーターにもフラストレーションが溜まってきているのだろう。





前田は前述のフォルカーク戦で84分間プレイしたが、『Football Insider』によればSNSではセルティックのサポーターから前田、そして途中出場したMF旗手怜央に厳しい意見が寄せられている。「前田は調子が悪かった。チームに興味がないなら放出すべきだ」「旗手も前田も興味なさそう。旗手はただピッチを歩いているだけだ」「前田は明らかに足手まといになってきている」「前田がもっと早く交代しなかったのは驚きだ」昨季の大爆発があっただけに、今季の前田に物足りなさを感じるサポーターがいるのも仕方がないか。昨夏にはセルティックからの移籍案も噂されただけに、モチベーション不足を指摘する向きもある。昨夏にオファーがありながら成立しなかった移籍、そして今季チームの混迷した監督人事を含め、前田にとっては難しいシーズンになってしまっている。