山形県大蔵村できょう、１００人以上のお年寄り参加する大運動会が開かれました。

【写真を見る】平均年齢およそ77歳！ 100人以上参加の大運動会「冬季！ピンピンピック」開催 むせ込みや肺炎予防にも効果が！（山形・大蔵村）

会場では、冬の寒さを吹き飛ばす熱い戦いが繰り広げられました。

佐藤友美アナウンサー「こちら７９歳の八鍬さんです。このように足を巧みに使って隣の人へモノを渡しています。普段は、やらない動きをゲームを通して楽しく行っています」

大蔵村できょう開かれたのは、「冬季！ピンピンピック」！

外出する機会が少なくなるこの時期に、お年寄りが体を動かす機会を作り健康寿命を伸ばしてもらおうと、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が競技を考案し毎年この時期に開かれています。

きょうは、平均年齢およそ７７歳、１３０人以上のお年寄りが参加しました。

参加した人「（元気の秘訣は）２０００歩、歩いている。足は元気だよ、頭はダメ」

■「大蔵村名物で陣取り合戦！」

こちらは「大蔵村名物で陣取り合戦！」わなげとビンゴを合わせた「ますとりゲーム」です。

一見簡単そうに見えますが、考えて、狙って、投げてと、意外と難しいんです。





参加した人「（Q頭の体操には？）なるよなるよ～、隣のお父さん寝てんなやぁ～」

※2人は夫婦

勝負は真剣そのもの！

■むせ込み予防に！ 顎を使った魚釣り！

一方、こちらの競技は！

佐藤友美アナウンサー「皆さんがやっているのは、なんと顎を使った魚釣り！釣った魚で文字をつくるゲームです」

アゴの下にボールを挟むことで喉の筋力を鍛え、食事中のむせ込みや肺炎予防に効果があるといいます。

時間内に単語をつくるためには思考力や集中力も必要です。

一方、こちらのお母さんは。

「えろこ、えろこじゃだめかい？バツ！」

お年寄りたちが熱戦を繰り広げた「ピンピンピック」。会場には、参加者の笑顔が溢れていました。