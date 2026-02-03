【ラグビー】「エディーＪＡＰＡＮ」日本代表候補５５人を発表　リーチマイケル選手や齋藤直人選手らに加えてノンキャップ組が１２人　大学生から明治大・伊藤龍之介選手ら５人がメンバー入り

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、６月中旬からからはじまる予定の今シーズンの代表活動を前に、現時点での日本代表候補５５人を発表しました。



今年から始まる「ネーションズチャンピオンシップ」さらには、２０２７年のワールドカップに向けて、新戦力の発掘とともにチーム力のさらなる進化が求められるエディーＪＡＰＡＮ。今回の代表候補には、ＦＷ２９人、ＢＫ２６人の５５人の選手が選出されました。





注目のメンバーには、リーチマイケル選手（東芝ブレイブルーパス東京)、ワーナー・ディアンズ選手（東芝ブレイブルーパス東京、２０２６シーズンは、期間限定でスーパーラグビーのパシフィックハリケーンズに移籍）、齋藤直人選手（スタッド・トゥールーザン)といった主力のメンバーに加えて、２０１９年、２０２３年と２度のワールドカップで活躍したベテランの稲垣啓太選手（埼玉パナソニックワイルドナイツ）が復活。その他、代表戦は未経験の選手が１２人。大学生からも、大学選手権決勝で躍動した伊藤龍之介選手（明治大)、清水健伸選手（早稲田大学）ら５人の選手がメンバー入りを果たしました。今後、リーグワンでのパフォーマンスやコンディションの都合によりメンバー追加の可能性もあるとしたエディーＪＡＰＡＮ。この中から、どんな選手が、２０２７年のワールドカップを戦うジャパンの主力へと成長していくのか、この後の奮闘ぶりに期待です。【日本代表候補メンバー（５５人)】※ＦＷ・ＢＫの振り分けのみの発表＊ＦＷ ２９人稲垣啓太（埼玉パナソニックワイルドナイツ）岡部崇人（横浜キヤノンイーグルス）紙森陽太（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）小林賢太（東京サントリーサンゴリアス)平野叶翔（三重ホンダヒート）〇江良颯（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)佐藤健次（埼玉パナソニックワイルドナイツ）清水憲伸（早稲田大学）〇原田衛（モアナ・パシフィカ）藤村琉士（浦安Ｄ―Ｒｏｃｋｓ）〇祝原涼介（横浜キヤノンイーグルス）竹内柊平（東京サントリーサンゴリアス）ヴェア・タモエフォラウ（東芝ブレイブルーパス東京）〇為房慶次朗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）エピネリ・ウルイヴァイティ（三菱重工相模原ダイナボアーズ）ジャック・コーネルセン（埼玉パナソニックワイルドナイツ)マイケル・ストーバーグ（東芝ブレイブルーパス東京）〇ワーナー・ディアンズ（東芝ブレイブルーパス東京）ルアン・ボタ（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）〇ハリー・ホッキングス（東京サントリーサンゴリアス）ワイサケ・ララトゥブア （コベルコ神戸スティーラーズ）ベン・ガンター（埼玉パナソニックワイルドナイツ）下川甲嗣（東京サントリーサンゴリアス）中森真翔（筑波大学）〇リーチ マイケル（東芝ブレイブルーパス東京）タイラー・ポール（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）ティエナン・コストリー（コベルコ神戸スティーラーズ）ファカタヴァ アマト（リコーブラックラムズ東京）マキシ ファウルア（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ)＊ＢＫ２６人齋藤直人（スタッド・トゥールーザン フランス）土永旭（横浜キヤノンイーグルス）〇福田健太（東京サントリーサンゴリアス)藤原忍（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）伊藤龍之介（明治大学）〇小村真也（トヨタヴェルブリッツ）李承信（コベルコ神戸スティーラーズ）池田悠希（リコーブラックラムズ東京）サミソニ・トゥア（浦安Ｄ−Ｒｏｃｋ）ロブ・トンプソン（東芝ブレイブルーパス東京）〇中野将伍（東京サントリーサンゴリアス)廣瀬雄也（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）ディラン・ライリー（埼玉パナソニックワイルドナイツ）チャーリー・ローレンス（三菱重工相模原ダイナボアーズ）石田吉平（横浜キヤノンイーグルス）ハラトア・ヴァイレア（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）植田和磨（コベルコ神戸スティーラーズ)長田智希（埼玉パナソニックワイルドナイツ）木田晴斗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）イノケ・ブルア（コベルコ神戸スティーラーズ）〇根塚洸雅（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）メイン平（リコーブラックラムズ東京）サム・グリーン（静岡ブルーレヴズ）竹之下仁吾（明治大学）〇松永拓朗（東芝ブレイブルーパス東京）矢崎由高（早稲田大学）〇＝ノンキャップ（代表戦出場なし）の選手