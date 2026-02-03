女優の観月ありさが、人気ミュージシャンとの２ショットを披露し、話題を呼んでいる。

３日までにインスタグラムで「２０２６年も、もう２月になってしまいましたね ２月は布袋さんの４５周年でもあるお誕生日ライブでスタートしました ファンの皆さんと一緒に手を上げて盛り上がりましたよ！私も心の中で『ホテイ』と叫んでいました！笑おめでとう御座います さぁ。私も『チャーリーとチョコレート工場』のお稽古頑張ろうっ」とつづり、布袋寅泰との２ショットや笑顔で握手を交わす姿をアップした。

また、実業家の夫・青山光司氏も自身のインスタグラムで「布袋寅泰さんの４５周年お誕生日ライブに行ってきました。４５年かー、私が小学校低学年の頃デビューされて圧倒的にカッコ良く、よく聴いてたのを思い出しました。中学生高校時代は周りの友達皆んなが憧れててバンドを組んでいました。そんな憧れの布袋さんと今この様にお会い出来るなんて幸せです。お誕生日おめでとう御座います。そして、いつも有難う御座います。ライブも最高でした」と記し、布袋を真ん中に観月との３ショットを公開した。

この投稿には「家族ショットみたいにみえる！とってもステキなお写真」「素敵な笑顔」「オレも心の中で叫んでまった…」「お二人ともかっこいい」「大好きな二人」「ありささんお綺麗でビックリしました」などの声が寄せられている。