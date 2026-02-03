数万年前の日本にライオンが生息していたことが分かったと、日本や中国、デンマークなどの国際チームが発表した。

従来はトラのものとされてきた国内化石のＤＮＡを分析した結果、約１万３０００年前に絶滅したとされる「ホラアナライオン」と特徴が一致したという。論文が米科学アカデミー紀要に掲載された。

ライオンは現在、アフリカとインドの一部に生息し、同じネコ科のトラはアジアに分布している。日本では数万〜十数万年前の地層から大型のネコ科の化石が見つかっているが、現在の分布状況や比較的に温暖で湿潤な日本の環境からトラのものと信じられてきた。

チームは、有機物が混ざった完全な石化前の「亜化石」のうち、トラのものとされた標本２６点を精密に解析。青森、静岡、山口の３県から出土した５点で、種で特徴が異なる「ミトコンドリアＤＮＡ」を抽出し、遺伝子の配列を調べることに成功した。このうち保存状態が良い約３万５０００年前の１点からは、遺伝子の情報量が多い細胞の核ＤＮＡなども抽出できた。

現在のトラやライオン、絶滅した様々なネコ科の配列と比較したところ、ユーラシア大陸に分布していたホラアナライオンと特徴が一致した。氷河期で海面が低下し、日本北部が大陸とつながっていた約６〜７万年前以降に流入した可能性があるという。

人類は約３〜４万年前以降に日本列島に到達したとされ、チームの蔦谷（つたや）匠・総合研究大学院大助教（自然人類学）は「ライオンと人類が同時期に日本で暮らしていた可能性がある」と話す。

瀬川高弘・山梨大講師（古代環境ＤＮＡ）の話「複数のＤＮＡを解析しており、精度の高い研究だ。東アジアで見つかったほかの化石も分析し、詳しい分布状況を明らかにしてほしい」