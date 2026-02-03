国内最高峰の自動車レース「スーパーフォーミュラ」を主戦場に活躍するプロドライバー・Ｊｕｊｕ（野田樹潤）＝トリプルツリー＝が２日、２０歳の誕生日を迎えた。家族やチームメートとともに盛大にパーティーを行った。

今季スーパーフォーミュラ参戦３年目を迎えるＪｕｊｕは元Ｆ１ドライバー・英樹さん（５６）を父に持ち、幼少期から天才ドライバーとして注目を集めている。チームの工場を神奈川・厚木から、富士スピードウェイ近くの御殿場の新工場に引っ越し、心機一転。Ｑ２進出、ポイント獲得に向け、さらなる高みを目指す。４日に欧州へ出発し、同２５、２６日には鈴鹿サーキット（三重県）でテストを行う。４月の開幕戦まで万全の準備を続けていく。

◆Ｊｕｊｕ（じゅじゅ）本名・野田樹潤。２００６年２月２日、生まれ。東京都出身、岡山県美作市育ち。２０歳。父は元Ｆ１レーサーの野田英樹。４歳でＫＩＤＳカートデビュー。２０２４年４月から日大スポーツ科学部在学中。２５年、新チーム「Ｔｒｉｐｌｅ Ｔｒｅｅ Ｒａｃｉｎｇ（トリプルツリーレーシング）」を立ち上げる。目標は「日本人初の女性Ｆ１・フォーミュラＥのドライバーになって、チャンピオンになること」

◆主な戦績

▼２０１７〜１９年 「ＦＯＲＭＵＬＡ ＵＮＤＥＲ１７ ＆ ＳＥＮＩＯＲ」（岡山国際サーキット）（Ｆ４＆Ｆ３）全１１戦１１勝

▼２０〜２２年 デンマーク「Ｆ４ Ｄａｎｉｓｈ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」に参戦 ２０２０年デビュー戦優勝

▼２２年 Ｆ１サポートレース「Ｗシリーズ」に最年少参戦

▼２３年 欧州Ｆ３レースシリーズ「Ｅｕｒｏ Ｆｏｒｍｕｌａ Ｏｐｅｎ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」で女性ドライバーとして同シリーズ史上初の優勝・イタリアを中心に行われるＦ３シリーズ「ＺＩＮＯＸ Ｆ２０００ ＴＲＯＰＨＹ」同シリーズ史上初の女性年間王者獲得

▼２４年 史上最年少日本人女性初「スーパーフォーミュラ」参戦（９戦参戦、最高位１２位）

▼２５年 同１２戦参戦（最高位１６位）。同１０月、フォーミュラーＥ・ジャガーＴＣＳレーシングにテスト参加

▼２６年 「スーパーフォミュラー」３年目

◆スーパーフォーミュラ開催日程

▼１、２戦 ４月３〜５日、モビリティリゾートもてぎ（栃木県）

▼３戦 ４月２５〜２６日、オートポリス（大分県）

▼４、５戦５月２２〜２４日 鈴鹿サーキット（三重県）

▼６、７戦 ７月１７〜１９日 富士スピードウェイ（静岡県）

▼８戦 ８月８〜９日 スポーツランドＳＵＧＯ（宮城県）

▼９、１０戦 １０月９〜１１日 富士スピードウェイ（静岡県）

▼１１、１２戦 １１月２０〜２２日 鈴鹿サーキット（三重県）