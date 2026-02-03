日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が３日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日は「浪人して受験を勝ち抜いた有名人 逆転合格つかんだ勉強法ＳＰ」。

フリーアナウンサーの羽鳥慎一は１年の浪人を経て、私大の難関として知られる早稲田大学 政治経済学部に合格。

「とにかく勉強しました。寝る時間以外は。ご飯、お風呂、トイレ以外は全部、勉強しました」と壮絶な受験勉強を振り返った。

さんまが「いやー、我々勉強しなかった人間は信じられない。それが」と苦笑すると、羽鳥アナも「今、考えると。ちょっと本当どうかしてたなと思いますけども…。それがまた、全然苦じゃなかったんです」と述懐。

つづけて「１年で１回だけ花火を見に行ったんです。花火大会。途中で早く終わんないかなと思って。家帰って勉強したいなって。今考えたら、もうどうかしていました。ゲーム好きな人が一日中ゲームやってんのと一緒の感覚」と話した。

さんまは「そうなれば、俺の人生も変わってたかも分からへんねん」と感心していた。