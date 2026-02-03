フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は３日、不動産事業への外部資本の受け入れを検討すると発表した。

完全な売却も排除しないとしている。不動産事業の分離・売却を提案してフジＨＤ株を買い増していた旧村上ファンド系の投資グループは、フジＨＤに対する株式公開買い付け（ＴＯＢ）の方針を撤回した。両者の対立はひとまず収束する。

今回の決定を受け、フジＨＤは発行済み株式の３４％に当たる７１００万株について、２３５０億円を上限とする自社株取得枠を設定する。旧村上ファンド側がこれに応じ、保有株を立会外取引でフジ側に売却することで両者が合意した。

外部資本の導入を検討するのは、不動産事業を柱とする「都市開発・観光事業」で、都心に優良な不動産を保有する「サンケイビル」や、ゴルフ場や鴨川シーワールド（千葉県鴨川市）、ホテルなどを運営する「グランビスタホテル＆リゾート」などグループ１１社で構成している。

２０２５年３月期の売上高は１４０９億円で、本業のもうけを示す営業利益は２４４億円だった。外部資本導入の方法や規模、時期などの詳細は「検討中」としており、子会社の株式売却などで得た資金はメディア事業への投資に充てる方針だ。フジＨＤの清水賢治社長は３日に記者会見し、「連結子会社からは外れていく。完全売却という選択肢は除外していないが、詳細はまだ決めていない」と説明した。

フジＨＤは元タレントの中居正広氏による性加害問題の発覚後、傘下のフジテレビで広告主がＣＭを差し止める動きが相次ぎ、２５年３月期連結決算で２０１億円の最終赤字に転落した。

フジＨＤを巡っては、昨年４月に旧村上ファンド系投資グループによる株式保有が判明。昨年１２月には、不動産事業の分離・売却を求め、フジＨＤに対し、株式の保有比率を３３・３％に引き上げるためのＴＯＢを実施すると通知していた。

清水社長は、これまで経営再建策として、メディア事業の拡大を図る一方、収益を支える不動産事業の売却には慎重な姿勢を維持していた。今回の決定を受け、「メディア・コンテンツ事業」に経営資源を集中させる方針だ。