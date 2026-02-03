気象庁の観測システムから七五三でおなじみの縁起物まで！ 一見バラバラなジャンルをつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめき力を発揮して、全問正解を目指しましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、地理、気象、そして伝統文化から言葉をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□りか
おお□□
□□だす
ちとせ□□

ヒント：気象庁が風などを観測するシステムの略称を何と呼ぶ？

正解：あめ

正解は「あめ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あめ」を入れると、次のようになります。

・あめりか（アメリカ）
・おおあめ（大雨）
・あめだす（アメダス）
・ちとせあめ（千歳飴）

「アメリカ」や、「大雨」「アメダス（AMeDAS）」といった「雨」に関連する言葉の中に、子どもの健やかな成長を願う「千歳飴（ちとせあめ）」が隠れていました。同じ「あめ」でも、空から降る「雨」と、甘い「飴」、そして外国の地名の一部と、非常にバリエーション豊かな組み合わせになっています。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)