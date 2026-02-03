チョコレートフェア開催中！【成城石井】ドリンクとのペアリングも楽しいチョコ6品を実食レビュー
バレンタインシーズンに先駆けて、昨年12月よりチョコレート商品を充実させている「成城石井」。
2026年1月9日から2月15日までの期間は、成城石井226店舗全店にて、「成城石井 推しチョコ★発見フェア〜推しチョコカルテが導く、私だけのご褒美〜」というフェアが開催され、さらにバレンタインを盛り上げています。
そんなチョコレートをより楽しむ方法としておすすめしたいのが、成城石井で購入できるドリンクとのペアリングです。紹介するのは、成城石井で茶葉などを担当する商品部の社員がセレクトした6つの組み合わせ。全てノンアルコールなので、お酒が苦手な方や、お子さんと一緒でも楽しめます。
1品目は、2020年より発売されている成城石井のオリジナル商品「素材を味わうチョコレート」シリーズの新作「アップルティー」フレーバーのチョコレート（税込1350円）。
ホワイトチョコレートをベースに、ダージリン紅茶のパウダーとりんご果汁パウダーでアップルティーの味わいを表現したそう。
合わせるのは、イギリスのオーガニックティーブランド「ハムステッド」の有機ロイヤルカモミール（税込907円）。カモミールそのものがりんごのような甘い香りをもっているため、相性も抜群！ ホワイトチョコレートのミルキーな味わいとも調和します。
2品目は、同じく「素材を味わうチョコレート」シリーズの新作で、1月に発売された「アールグレイティー」のフレーバー（税込1350円）。ホワイトチョコレートにアールグレイの茶葉を粉砕したパウダーを練り込んでいます。
こちらは、成城石井の低温殺菌牛乳（500ml税込248円）で作るホットミルクをペアリング。アールグレイティー特有のベルガモットの香りを、まろやかに包みこんでくれます。
3品目は、アートなパッケージも人気のラトビアのチョコレート「ピュア」の新商品、「ベルジャンクッキークリーム」（税込1178円）。
ベルギーのカラメルビスケットを思わせるフレーバーで、トリュフの中に粉砕したスパイスクッキーが入っており、スパイスの香りとカリカリした食感が実にユニーク。
チョコレートそのものが複雑な味わいなので、ペアリングにはシンプルな成城石井のインド産アッサムティーをチョイス（税込917円）。手軽に淹れられるティーバッグながら、コクのある味わいが魅力です。
4品目は、同じく「ピュア」の新商品「マジパンクリーム」（4粒入431円）。アーモンドと砂糖を練り合わせて作るマジパンは、製菓業界ではポピュラーな素材。日本のお菓子ではあまりなじみがないですが、好きな人はハマる、クセになる味わいです。
ペアリングは、マジパンのアーモンドの香りに合わせて選んだ成城石井の「マサラチャイティーバッグ」（税込734円）。ほんのりスパイシーでオリエンタルな香りが楽しめます。
5品目は、成城石井の人気チョコレート「マテス」の新商品、「ラズベリーフレーバーマカロン」（税込971円）。粉砕したマカロン生地が入ったラズベリー風味のチョコレートで、香りと食感の両方を楽しめます。
合わせるのは、エチオピアモカ100％の「成城石井 モカドリップコーヒー」（税込1070円）。浅煎りの軽やかな味わいが、ベリーの酸味とマッチ。一般的にドリップバッグ1つあたりのコーヒー豆は10g程度ですが、こちらは12g入りでコーヒーの味をよりしっかりと味わえます。
最後は、トルコのチョコレートメーカー「パティスイス」の「ピスタチオロシェ」（税込1070円）。チョコレートとナッツが約1：1の配合率で作られているため、ナッツの食感をぜいたくに楽しめます。
ペアリングは、成城石井の「カフェインレスドリップコーヒー」（税込1286円）。カフェインレスながらしっかりとした苦みやコクがあり、ビターなダークチョコレートやピスタチオの香ばしい風味とよく合います。
成城石井の紅茶とハーブティーは、一般的なスーパーよりも品ぞろえが充実しており、コストパフォーマンスのよい商品が多いので、筆者も日常的に愛用しています。いちおしは、カモミールティーとの組み合わせ。ぜひ店頭でお気に入りの組み合わせを見つけてみてくださいね。
※価格は全て店頭価格です。オンラインショップでの金額とは異なる場合があります
