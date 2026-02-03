Ken Yokoyamaが、ニューシングル『The Ballad』を3月25日にリリースする。

（関連：Ken Yokoyama、90’sパンクカバーアルバムの本当の意義 “あの時代、あのシーン、あの連帯感”を越えた思い）

本作の表題曲は、TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章のエンディングテーマに使用されており、バンド史上初のタイアップ楽曲かつ日本語歌詞での歌唱となる楽曲だ。

また、COBRAが1987年に発表したメジャーデビューシングルのカバー「Strangers」もあわせて収録。爽快な掛け合いを交えながら〈最後の勝利者を決めるまでは〉と歌い、人生を血眼で駆け抜けていく決意を示す楽曲だ。

そのほか、祝歌のようなイントロから爆走パートへとなだれ込む「Goodbye, So Long」や、Mリーグ TEAM RAIDENのテーマソングとして書き下ろした「RAIDEN GO」も収録される。

さらに、本作のリリースを記念したツアー『Ken Yokoyama“The Ballad Of Punkamania Tour”』を5月より開催。チケットは、対象期間内のCD購入者を対象にしたシリアルツアー先行が行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）