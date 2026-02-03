≠ME谷崎早耶×「dazzlin」がコラボ！ カジュアルでガーリーなワンピなど全5型展開
レディースブランド「dazzlin（ダズリン）」は、2月6日（金）から、アイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の谷崎早耶とコラボレーションしたアイテムの予約販売を、公式通販サイト「RUNWAY channel」などで開始する。
【写真】ファスナーのリボンがかわいい！ ラフすぎないスウェットも
■大人の女性に向けたアイテム
今回発売されるのは、「カジュアルの中に、さりげないガーリーさを」をコンセプトに、肩の力を抜きながらも“かわいい”を忘れたくない大人の女性に向けた、毎日を彩るアイテム全5型。
「デコルテオープンカットワンピース」は、襟まわりと切り替え部分に繊細なレースをあしらい、クラシックな可憐さをプラス。ディテールで華やかさを添えつつ、リブ素材のカットソーで日常にも取り入れやすいデザインに仕上げている。
また、“ラフすぎないスウェット”をテーマに、袖のレースラインとファスナーのリボンでほんのりと甘さを加えた「レースラインジップスウェット」が登場。ウエストがすっきりと見えるコンパクトなシルエットにこだわっており、カジュアルガーリーなスタイルを叶える。
さらに、今年らしいレイヤード風のウエストディテールで細部にまで“特別感”を散りばめた「レースラインスウェットパンツ」が用意されるほか、スポーティーすぎない配色を採用した「ポロライクラインスウェット」と「ポロライクラインミドルスウェット」もそろう。
本コラボレーションに谷崎は「私が『着たい』『届けたい』と思ったお洋服を、dazzlinさんと打ち合わせを重ねながら大切に作らせていただきました」とコメントを寄せている。
