¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SnowMan¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¤ÉôÎ¼Ê¿¤È¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#¤¢¤Ù¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢°¤Éô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢Á´¿ÈÃã¿§¤ÎÉþ¤Î¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤à¼«¿È¤Î²£¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë°¤Éô¤¬¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò³ê¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢°¤Éô¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡ÖÀèÀ¸¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Öµ®½Å±ÇÁü¤¹¤®¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤âÀèÀ¸¤Ë¶µ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö2¿Í¤Ç¥¹¥Î¥Ü¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Û¤ó¤È¤Ë²Ä°¦¤¤¤·³Ú¤·¤½¤¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î°¦¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£