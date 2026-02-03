「恥ずかしい」怪我人続出も“消極補強”のトッテナム、主将が不満を表明「11人しか出場できる選手がいなかった」
トッテナムの主将を務める、アルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロが、チームの選手層に不満をあらわにした。英公共放送『BBC』など複数の現地メディアが報じている。 チャンピオンズリーグのリーグフェーズでは４位という好成績を残すも、プレミアリーグでは直近の５試合で３分け２敗と勝利から遠ざかるなど、14位と低迷するトッテナム。その大きな要因として、９人の選手が負傷離脱をしていて、選手層が薄くなっている点があげられる。 そのため、冬の移籍市場で大きく動くかと思われていたが、トップチームの補強はイングランド代表MFのコナー・ギャラガーと19歳のブラジル人DFソウザの２人のみ。加えて昨シーズンのチーム内得点王、ウェールズ代表FWのブレナン・ジョンソンを放出していた。
プレミアリーグ第24節のマンチェスター・シティ戦（２−２）では、体調不調ながらも先発し、ハーフタイムで途中交代したロメロは、試合の翌日に自身のSNSを更新。２点のビハインドを追いついたチームメイトへの賞賛と共に、クラブ批判ととれるコメントを投稿した。「昨日のチームメイトは全員が本当に素晴らしかった。信じられないが、事実だし恥ずかしいことだけど、僕らには11人だけしか出場できる選手がいなかった。だから本当はみんなを助けたかったけど、体調が優れなかったんだ」 ロメロが言及した選手層の薄さが解決しないままとなってしまったスパーズ。次節は、敵地へ乗り込み、リーグ戦３連勝と好調のマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部