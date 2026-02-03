トッテナムの主将を務める、アルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロが、チームの選手層に不満をあらわにした。英公共放送『BBC』など複数の現地メディアが報じている。 チャンピオンズリーグのリーグフェーズでは４位という好成績を残すも、プレミアリーグでは直近の５試合で３分け２敗と勝利から遠ざかるなど、14位と低迷するトッテナム。その大きな要因として、９人の選手が負傷離脱をしていて、選手層が薄くなっている点があげられる。 そのため、冬の移籍市場で大きく動くかと思われていたが、トップチームの補強はイングランド代表MFのコナー・ギャラガーと19歳のブラジル人DFソウザの２人のみ。加えて昨シーズンのチーム内得点王、ウェールズ代表FWのブレナン・ジョンソンを放出していた。