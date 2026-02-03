投開票まであと5日と迫った選挙戦。福山市が対象となる広島6区は自民党の前職に、新人2人が挑んでいます。

広島6区に立候補したのは共産・新人の 高木武志 候補、自民・前職の 小林史明 候補、中道・新人の はたともこ 候補の3人です。



■共産・新 高木 武志 候補

「今、緊急に求められているのは消費税の5％への減税であります大企業・富裕層優遇の税制を改め応分の負担を求めてまいります」



共産・新人の 高木武志 候補は元福山市議の74歳です。訴えるのは、大企業への課税強化と最低賃金の引き上げです。





■共産・新 高木 武志 候補「最低賃金をすぐに時給1500円にすること。手取り月額20万円程度に速やかに引き上げて、時給1700円も目指して頑張ってまいります」自民・前職の小林史明候補・42歳です。高市政権の下で経済政策をまとめてきた実績を訴え、6回目の当選を目指します。■自民・前 小林 史明 候補「物を作る力が弱まっているから、 物の値段が上がる。海外に物を売っていけないから、 円安になる福山の強い産業を担っている。みなさん、このみなさんの背中を押して 企業の供給力と 競争力を高める」選挙戦では「経済成長と外交・安全保障政策の推進のためには多数与党による安定政権が必要」と訴えます。■自民・前 小林 史明 候補「多数の与党としてのわれわれに日本経済と、そして外交安全保障、進めさせていただきたいと思ってます」中道・新人のはたともこ候補は元参議院議員の59歳です。薬剤師やケアマネージャーの経験から「生活者ファースト」を掲げます。■中道・新 はた ともこ 候補「何よりも食料品の消費税率をゼロにしていくこと。我が中道改革連合の選挙の公約の大きな柱の一つとして掲げさせていただいております」期限なしの食料品消費税ゼロや、非核三原則の堅持を訴えます。■中道・新 はた ともこ 候補「何よりも平和を守り抜く非核三原則の堅持これは自民党には言えないことであります。福山から世界に向かって平和を発信していく、そののろしを皆さまと共にここ福山から上げていきたい」3人が火花を散らす広島6区。投開票は2月8日です。【2026年2月3日放送】