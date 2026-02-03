ＳＵＰＥＲ　ＥＩＧＨＴ・大倉忠義「これスターやん！」と思った後輩を告白　ＭＥＧＵＭＩも「わかる！」

２日深夜放送のテレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（月曜・深夜１時１７分）に、アイドルグループ「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の大倉忠義とお笑いトリオ「パンサー」の向井慧が出演。大倉と向井がそれぞれ「売れると思った」後輩や同期を明かした。

なにわ男子らをプロデュースし、ジュニアの発掘・育成を手がける会社の代表もつとめる大倉。ＭＥＧＵＭＩから「ジュニアの子たちの育成もやってるわけじゃないですか。こいつは絶対売れるみたいなのは？」と問われると、「売れるっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、人気が出そうなのは、なんか大勢いても目がいっちゃうみないな子が（いる）」と返答。「学校でも絶対目がいく子っていたじゃないですか、モテる子みたいな。ああいう子が向いてるんですかね」と話した。

すると、向井が「どなたか覚えてますか？ パッと見てこいつは何かありそうだなって思った方」と質問。これに大倉は「自分のプロデュースじゃないんですけど、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介は、ジュニアに入ってきた瞬間から『何、この子！』みたいな」と返し、「入ったばっかりで、ステージで１人でライト浴びて踊ってたんですよ。『これスターやん！』って」と話した。

ＭＥＧＵＭＩが「きれいですよね。わかる！ 肌もハマチみたい（にピチピチしている）」と同意し、「本人も努力家って感じですか？」と返すと、「めっちゃ努力家だと思います」と答えた。

また、ＭＥＧＵＭＩが向井に「芸人さんでもこいつめっちゃ売れるって思う方いますか？」と問うと、「養成所の同期がチョコレートプラネットとシソンヌなんですけど、違いましたね。最初からすごいやつら集まってきたなって感覚がありましたね。演技がうまいとか、表現している笑いが違うとか、それはそのまま売れてますけど」と答えていた。