¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£³Æü¤ÎÊ¡Åç¡¦¤¤¤ï¤Âç²ñ¤Ç¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÃÄÂÎÆâ¤ÎÂàÃÄ¼ÔÂ³½Ð¤ò¼õ¤±¼«¿È¤Î·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¤Ï£±·î£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡££±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Ï£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÀ®ÅÄ¤È¤Î£Ö£±Àï¤¬Áá¤¯¤â·èÄêºÑ¤ß¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÌðÌîÄÌ¡õ£Ù£Ï£È¡õ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÀ®ÅÄ¡õ¹â¶¶ÍµÆóÏº¡õ£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡õ¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤ÈÂÐÀï¡£À®ÅÄ¤ËÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤Ê§¤¤¹ø¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¶ú»É¤·¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤ÈÆÀ°Õµ»¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÉé¤¤Åê¤²¤òÁË»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É¨½½»ú¸Ç¤á¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤ÆµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£¸ª¼Ö¤«¤é¤ÎÊÑ·¿¥¹¥é¥à¤ò¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¼°¤Ç·«¤ê½Ð¤·¤ÆÀ®ÅÄ¤ËÂç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥ï¥È¤¬Åì¶¿¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ¤³¤ÎÆü¤â¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÃÄÂÎÆâ¤ÇÂ³¤¯°Å¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼«¤é¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¿·ÆüËÜ¤Ï¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¤é¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÂàÃÄ¤¬Áê¼¡¤®¡¢º£Ç¯¤Ï£Å£Ö£É£Ì¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤ÎÂàÃÄ¤¬·èÄê¡£¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖµîÇ¯ÆâÆ£¤µ¤ó¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤µ¤ó¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¼¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎÁ°£Å£Ö£É£Ì¤¬¼¤á¤Æ¡¢º£Æü¥Ò¥í¥à¤µ¤ó¤¬¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡£ÀµÄ¾¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢·ë¶É¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¤¤Þ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤«¤é¡£²¶¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¥Æ¥á¥¨¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÄÂÎÁÏ»Ï¼Ô¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤¬àÃöÌÚÌäÅúá¤Ç£Ë£Å£Î£Ó£Ï¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÁ´ÂÎÅª¤ËÄì¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤·¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÀÆ»ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¬¡Ù¤È¹Í¤¨¤ÆºÇ½ªÅª¤ËÆüËÜ½ÀÆ»¤â¤¢¤ì¤À¤±ÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤â¤½¤ì¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤Ã¤¿¤é°ì¿Í°ì¿Í¤¬¡Ø¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¬¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÃÄÂÎ¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤È³èÀ²½¤Ø¤Î°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£