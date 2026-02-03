この冬は雨が少なく全国的に記録的な少雨となっています。鹿児島県内でも、雨の量が平年の1%以下となっているところもあり、農作物への影響が懸念されています。

志布志市の茶畑です。古い茶葉を摘む作業が行われるなか、聞かれた声が…。

（吉国製茶 吉国順郎 社長）「初めてだからこんなに雨が降らないのは。」

志布志市では、先月1か月間に降った雨の量が0.5ミリで、平年1月の1％と、観測史上最も雨が少なくなりました。

志布志市は南九州市に次いで2番目の茶の生産地です。茶はこの時期休眠中ですが、雨が少ないことから肥料が溶け切らず、今後の生育への影響を心配しています。

（吉国製茶 吉国順郎 社長）「肥料が地面に染みていないから残っているという感じ。濃度障害など窒素分が多いと根焼けすることも」

先月は県本土の多くの観測地点で平年の3割未満の雨しか降らず、様々な農作物への影響がでています。

こちらは、シイタケの原木栽培を行う湧水町の農園です。冬から春にかけてが収穫期で現在、出荷の最盛期を迎えていますが…。

（シイタケ農家 宮園正樹さん）「寒い時期のほうが一番おいしい、低い温度でゆっくり育から味がしまる。あまりにも雨が少なすぎるので（シイタケには）大敵」

原木シイタケは「乾燥」に弱いため、少雨の影響で育たず、10日ほど収穫ができていません。

（記者）「こちらの林の中ではスプリンクラーを使ってシイタケの乾燥を防いでいる」

4日前から1日に4トンから8トンの水を撒き、原木を乾燥させないための対策をしています。

（シイタケ農家 宮園正樹さん）「（Q.手間がかかるのでは？）そうですね、水を切らさないように。自然の雨には敵わない早く降ってほしい」

気象台によると、県内はこの先1か月も平年より雨の量が少なくなる予想です。

