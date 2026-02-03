QPR斉藤光毅が右太もも負傷からわずか20日で復帰出場! クラブ歓迎「笑顔が輝いていた」
QPR所属のMF斉藤光毅が1月31日、EFLチャンピオンシップ第30節のコベントリー戦に後半26分から途中出場し、20日ぶりの公式戦復帰を果たした。試合は斉藤の投入直後にQPRが決勝点を奪い、首位を2-1で破った。
昨年10月に日本代表デビューを飾った斉藤は1月11日のFA杯3回戦ウエスト・ハム戦に先発したが、前半途中に右太ももを痛めて途中交代。直近3試合を欠場していた。
QPRは2日、公式サイトでコベントリー戦のトピックを紹介。昨季のローン移籍を経て今冬から完全移籍で加入したロニー・エドワーズの出場と並べて「コウキの20分間のカムバックはもう一つのハイライトだった」と伝えた。
また「サイトーのスピリットは周囲に良い影響を与え、試合終了の時、彼の笑顔が輝いていた。帰ってきてくれてとても嬉しい」と伝え、公式インスタグラム(@officialqpr)では試合前後の斉藤の様子を掲載している。
なお、この一戦ではコベントリーのMF坂元達裕も右サイドハーフで先発出場。後半35分までピッチに立っており、日本人対決が実現した。
