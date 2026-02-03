京都キャプテンは10番MF福岡慎平!! 副将4選手と“オピニオングループ”4選手も決定
京都サンガF.C.は3日、J1百年構想リーグのキャプテンにMF福岡慎平(25)が就任することが決まったと発表した。背番号10の福岡は昨年8月、MF川崎颯太(マインツ)の海外移籍を受けてキャプテンに就任。初の続投となる。
副キャプテンにはGK太田岳志、DF福田心之助、FWラファエル・エリアス、DF鈴木義宜の4選手が就任した。
また京都では「チームに関するあらゆる局面、ピッチ内外で、意見を述べたり、吟味して提案したりできるサポート部隊。キャプテン、副キャプテンとともに、サンガの躍進に対して積極的発信をしていくグループ」として「OG(オピニオングループ)」を設けており、MF奥川雅也、MF米本拓司、MF齊藤未月、MF佐藤響の4選手が務めることも決まった。
