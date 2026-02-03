本日の【上場来高値更新】 住友電、千葉銀など71銘柄
本日の日経平均株価は、米株高や円安で値がさ半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比2065円高の5万4720円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は71社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、情報通信・自動車関連の需要堅調で今期業績予想を上方修正した住友電気工業 <5802> [東証Ｐ]、今期業績・配当予想引き上げ自社株消却を発表した千葉銀行 <8331> [東証Ｐ]、通期業績予想を上方修正し特別配当も実施するＦＪネクストホールディングス <8935> [東証Ｐ]など。そのほか、トーカロ <3433> [東証Ｐ]、レンゴー <3941> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1939> 四電工 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1967> ヤマト 東Ｓ 建設業
<2001> ニップン 東Ｐ 食料品
<2983> アールプラン 東Ｇ 不動産業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3640> 電算 東Ｓ 情報・通信業
<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4107> 伊勢化 東Ｓ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4507> 塩野義 東Ｐ 医薬品
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<5019> 出光興産 東Ｐ 石油石炭製品
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ 証券商品先物
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 機械
<6301> コマツ 東Ｐ 機械
<6305> 日立建機 東Ｐ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6379> レイズネク 東Ｐ 建設業
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7235> 東ラヂ 東Ｓ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7326> ＳＢＩＩＧ 東Ｇ 保険業
<7417> 南陽 東Ｓ 卸売業
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ 精密機器
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<7912> 大日印 東Ｐ その他製品
<7981> タカラスタ 東Ｐ その他製品
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8045> 浜丸魚 東Ｓ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8066> 三谷商 東Ｓ 卸売業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<9221> フルハシＥ 東Ｓ サービス業
<9265> ヤマシタＨＤ 東Ｓ 卸売業
<9324> 安田倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
