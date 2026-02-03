衆議院選挙は後半戦に入り、各陣営の訴えも熱を帯びています。与党と野党の前職同士が議席を争う広島2区を取材しました。



■国民・前 福田玄 候補

「おはようございます、いってらっしゃい」



国民民主党・前職の福田玄候補。毎朝6時から街頭に立ちます。



■国民・前 福田玄 候補

「普通に生活する皆さんの暮らしが少しでも楽になって、景気・経済が拡大するような政策を訴えていきたいと思っています」





前回の選挙では、自民党の前職に約2万票差で敗れ、比例で復活当選しました。幅広い世代に声を届けようと、SNSを使った選挙戦を展開します。■インスタライブ「どうか選挙に足をお運びください。そして拡散をよろしくお願いします」■国民・前 福田玄 候補「10代20代だけじゃなくて30代40代50代60代まで、今YouTubeを参考にする方が増えていますので、やっぱり時代の変化に合わせて選挙のやり方も考えていかないといけないのかなと」■支援者「榛葉さーん」「榛葉さんガソリンありがとうございます」2月1日の"ラストサンデー"には、榛葉幹事長が応援に駆けつけました。■国民・榛葉賀津也 幹事長「私たちが本当に壊したい壁は古い政治の壁。これをぶち壊したいの。福田玄さんと皆さんがこの選挙区で自民党の古い政治の壁を破ることができれば、必ず日本変わります」■国民・前 福田玄 候補「一番多いのは無党派といわれる皆さんです。この無党派の皆さんがおひとりおひとり選挙に行っていただく、投票率上げていただく。選挙区で大臣に追いつかせてください、皆さんの力で。お願いを申し上げます」自民党の前職で、法務大臣の平口洋候補。7期目を目指すベテランですが、閣僚として挑む選挙は初めてです。厳重な警備のなか、長年の支援者たちに、変わらぬ支持を訴えます。党が掲げる「2年間の食料品消費税ゼロ」については、期限にこだわらずに実施する考えを強調しました。■自民・前 平口洋 候補「私は2年間でまた引きあげるのは至難の業だと。ここは腹をくくって消費税、食品の消費税ゼロを訴えかけさせていただきたい」週末には、参議院議員の橋本聖子氏が応援に入りました。■自民・橋本聖子 参院議員「高市内閣を支える第一人者の平口さんに万が一のことがあっては、この国がしっかりと前に向けて走っていくことができないという状況でありますので、お汲み取りいただきたいと思います」他の候補をリードする情勢ですが、連立を解消した公明党支持層の票の行方を警戒します。■自民党支持者「公明党の票が抜けたというのは怖いし、維新が自民党を全面的に支えるような提携していませんから。そういう意味ではひとつ不気味さがある」■自民・前 平口洋 候補「小さい選挙区をちょっとずつ固めていくという作業を最後の最後までやらなければいけないと思っています」参政党・新人の佐藤由紀子候補は初めての立候補です。■参政・新 佐藤由紀子 候補「こっちは演説のカンペです。これを見ちゃダメって怒られるんです」不動産会社で働いた経験から、外国人による土地取得問題を訴えます。■参政・新 佐藤由紀子 候補「円安になって日本がとても買われやすくなっています。日本を切り売りして国柄まで変えられてしまうのか、よく考えて選挙に行っていただきたいと思います」共産党・新人の岡田博美候補。看護師として働いた経験から命と暮らしを守る政策を訴えます。■共産・新 岡田博美 候補「物価の高騰で経営が困難となり倒産する病院や介護事業所が増えています。消費税廃止を目指し、まずは一律5％への減税」前職と新人、4人が立候補する広島2区。2月8日の投開票に向け懸命な訴えが続きます。【2026年2月3日放送】