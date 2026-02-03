2月8日は衆院選の投票日。投票をする有権者の中には子育て中の世代も数多くいます。働きながら育児をする生活の中、政治に望むことは？



イオンモール大牟田店熊本との県境にある福岡県大牟田市の衣料品店。店で働く宮本寿美さん(30)です。荒尾市から車で20分かけて通勤しています。



■宮本寿美さん

「夫が店長、私が副店長として働いています」



去年4月にチェーン店とフランチャイズ契約を結び、夫の靖隆さんと2人で店を経営しています。





■宮本寿美さん「子育ても一緒にしているので、時間に追われる部分はありますね。 お迎えや朝の登園の時間を意識して仕事しています」早い時は朝5時に起き、夕方まで働く宮本さん。週2回ほど休みを取るものの夫と2人そろって休めるのは年に数回だといいます。午後4時、仕事を終え保育園に通う2人の娘のお迎えへ。■宮本寿美さん「土曜日も（保育園に）預けているので。早く迎えに行って1時間くらい遊ばせたりしています」

帰宅した寿美さん、休む間もなく家事にとりかかります。夫が帰るのは閉店後の夜9時頃。それまでは子どもの面倒も1人でみることに…



■宮本寿美さん

「お風呂も貯めてご飯も準備して洗濯取り込んで。戦争です」



その後も2人のお風呂や翌日の支度と追われる毎日…一方で、子どもの成長につれ食費や学費は増えることが予想され、安定した収入は欠かせません。





■宮本寿美さん

「ローンのためとか住宅もそうだし、日々支払いにいっぱいいっぱいなので、もうちょっと余裕が欲しいところはあります」

Q月の手取りがあとどれくらい増えたらいい？

「5万でも。少しでも5万でも。わがままだけどちょっとでも増えたら生活が違う。余裕が出るかなとは思います」





【スタジオ】

教育や子育て支援について熊本の小選挙区に立候補者がいる政党の主な政策です。



▽自民党は「こども誰でも通園制度」の本格実施などを推進

▽日本維新の会は出産の医療費を原則保険適用にすること、出産費用の無償化

▽中道改革連合は児童手当の増額や新たな児童扶養控除の創設を検討

▽国民民主党は16歳未満の子どもがいる親の年少扶養控除の復活、高校生の扶養控除維持

▽参政党は15歳までの子ども1人につき月10万円の教育給付金の支給

▽共産党は大学などの学費値上げを中止し、半額に引き下げ、入学金を廃止

▽社民党は大学までの高等教育の無償化



以上を掲げています。

