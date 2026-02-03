FANTASTIC♢CIRCUSが5月14日、再録アルバム『_ADD ROCK FOR LIVE_』を2作同時リリースすることが発表となった。2枚の再録アルバム『_ADD ROCK FOR LIVE_』は“DISC-FANATIC”と“DISC-CRISIS”によって構成されるものだ。

先ごろ発表された東名阪3会場8公演のライヴハウスツアー＜_ ADD ROCK FOR LIFE _＞は、1日2部構成で開催されるほか、その昼夜公演名にかつてのバンド名を連想させるワードが含まれていた。そして今回発表となった2枚の再録アルバムのDISCタイトルにも“FANATIC”と“CRISIS”が冠されたかたちだ。つまり同ツアーでは、各公演それぞれのアルバム収録曲が全曲披露される。

“バンドとしての2ndフェーズへの突入”を掲げるFANTASTIC♢CIRCUSは、過去の代表曲に加え、活動再開後のライブでは披露されてこなかった過去楽曲も再録リリースしていくという。さらに本作は、新曲の発表も予定されているなど、FANTASTIC♢CIRCUSのこれまでの歩みと現在地、そして次なる展開を示す重要アイテムとなりそうだ。

■再録アルバム『_ADD ROCK FOR LIVE_』DISC-FANATIC

2026年5月14日発売

01.タイトル未定 (新曲1)

02.LOST SHEEPS

03.月の花

04.NOID

05.サイケデリックパラドックス

06.サーカス

07.LAST CALL -寒い夜の自画像-

08.MARIA C.

09.MARBLE

10.ワルイヒト

11.SUPER BALL

12.ERACE YOU

13.Let it be @ go

14.CRASH IN THE DAYS

15.THE.NEVER.INNOCENT

16.黒い太陽

■再録アルバム『_ADD ROCK FOR LIVE_』DISC-CRISIS

2026年5月14日発売

01.タイトル未定 (新曲2)

02.CODE NAME “BUTTERFLY”

03.BE YOU

04.PURPLE&PHYCHIC HONEY

05.QUEEN

06.AC/DC

07.神風

08.人生ゲーム

09.MASK

10.独裁者

11.Plesure Garden

12.scruch69

13.Rock’n Roll is dead

14.MADE IN BLUE

15.HYSTERIC EARTH

16.Love Me

■＜FANTASTIC◇CIRCUS Live Tour 2026【_ ADD ROCK FOR LIFE _】＞

▼大阪公演 ※1日2公演

5月23日(土) 大阪・OSAKA MUSE

・LIVE FANATIC：open15:00 / start15:30

・LIVE CRISIS：open17:30 / start18:00

（問）SOGO OSAKA 06-6344-3326

▼愛知公演 ※1日2公演

5月24日(日) 名古屋・ElectricLadyLand

・LIVE FANATIC：open15:00 / start15:30

・LIVE CRISIS：open17:30 / start18:00

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

▼東京公演 ※1日2公演

5月30日(土) 渋谷・Veats Shibuya

・LIVE FANATIC：open15:00 / start15:30

・LIVE CRISIS：open17:30 / start18:00

5月31日(日) 渋谷・Veats Shibuya

・LIVE FANATIC：open15:00 / start15:30

・LIVE CRISIS：open17:30 / start18:00

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

▼チケット

前売り \6,500-(税込)

※ドリンク代別

※スタンディング

※年齢制限：3歳以上有料(3歳未満入場不可)

【オフィシャルファンクラブ先行】

受付期間：1/24(土)19:00〜2/8(日)23:59

https://fantasticcircus.com/contents/345895

【オフィシャル先行チケット】

受付期間：1/24(土)19:00〜2/8(日)23:59

https://w.pia.jp/s/fantasticcircus26oscs/