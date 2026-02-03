「コーデ考えるの面倒」って日に！【ユニクロ】40・50代の味方♡「即戦力ワンピ」

コーデを考えるのが面倒……という日の味方になるのが、ガバッと着るだけでおしゃれに決まる「ワンピース」。ミニマリズムなスタイルが注目を集める2026春夏、1枚でサマになるワンピースはますます手放せなくなりそう。そこで今回は、ミドル世代におすすめしたい【ユニクロ】のワンピースをご紹介。スラリとしたロング丈やきちんと感のある襟付きなど、大人に似合う上品なアイテムをピックアップしました。

すっきり着られるストレートシルエット

【ユニクロ】「クレープジャージーワンピースノースリーブ」\3,990（税込）

ストンと落ちるストレートシルエットが特徴の、ロング丈でエレガントなムードが漂うワンピース。ゆったりとしたボートネックが程よい抜け感も演出し、ミドル世代のデイリーコーデにぴったりです。バックスリットが入っているため足捌きも良くストレスフリーに着られそう。コーデを考えるのが面倒なときは、1枚でシンプルに。気分を変えたいときは、ジャケットやカーディガンとのレイヤードスタイルもおすすめ。

コーデに抜け感を与えるオープンカラー

【ユニクロ】「オープンカラーオックスフォードシャツワンピース」\4,990（税込）

コーデに程よい抜け感を与えるオープンカラーのワンピースは、春先にかけて活躍しそう。立体感のあるシルエットで、コーデを考えるのが面倒なときも1枚でサマ見えが狙えます。ミニ丈のワンピースなので、パンツやスカートとのレイヤードスタイルもおすすめ。ジーンズと合わせてカジュアルに落とし込むほか、センタープレス入りのパンツでクリーンに着こなすのも◎

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M