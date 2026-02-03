義父「わしが鬼をやる！」孫との豆まきは大盛り上がり！ のはずが → 家中に響き渡った『衝撃音』に一同絶句

皆さんは、季節の行事の際にどう過ごされていますか。小さなお子さんがいる家庭では、「楽しませたい」という大人の気持ちが先走ってしまうことも少なくはないのでは。今回は、筆者の友人K子の家庭で起きた、節分の日の思わぬ大惨事エピソードをご紹介します。

にぎやかな三世代同居の家庭

K子は、3歳と5歳の男の子を育てるママ。現在、夫の実家で同居しており、義父母、夫、息子2人、K子の6人暮らしです。毎日がにぎやかで、子どもたちは元気いっぱいのヤンチャ盛り。そんなK子の家では、季節行事を大切にしており、節分も毎年欠かさず豆まきをしていました。

今年の鬼役が不在に！？

例年、鬼役は夫の担当で、全身タイツに鬼のお面という本格的な扮装で、最初は泣いていたものの、自分の父が扮装しているとわかった途端に、去年は果敢に立ち向かい、子どもたちは大喜びしていました。ところが今年は、節分直前に夫の急な出張が決定してしまったのです。

「今年は鬼なし豆まきかも」という言葉に子どもたちがしょんぼりしているのを見て、「今年はわしがやる！」と義父が一言。

張り切りすぎた赤鬼じいじ

義父は張り切って赤鬼に変身。お面をかぶり、金棒を持ち、「ガオー！」と登場すると、孫たちは大はしゃぎ。豆を投げながら「鬼は外！ 福は内！」元気いっぱいです。K子も「今年も無事に楽しめてよかった」と、ほっと胸をなで下ろしていました。