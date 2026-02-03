安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪や銃刀法違反などに問われた山上徹也被告（４５）側が、求刑通り無期懲役とした奈良地裁の裁判員裁判判決を不服として大阪高裁に控訴する方針を固めたことが公判関係者への取材でわかった。

弁護団が協議して決め、被告も了承しているという。期限の４日に控訴する見通し。

山上被告は公判で殺人罪を認めた。被告人質問では、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に母親が多額の献金を行ったことで家庭が崩壊し、教団に恨みを募らせ、教団に近いと考えていた安倍氏を狙ったと語った。

公判では、被告の不遇な生い立ちが事件に与えた影響が焦点だった。弁護側は「量刑判断において最も重視されるべき動機に深く関わる」と訴え、懲役２０年以下の有期刑を求めた。

１月２１日の地裁判決は「生い立ちは人格形成や思考傾向に一定の影響を与え、事件の遠因となった」と指摘。一方で、「教団への怒りが殺人行為に至る意思決定には大きな飛躍がある」とし、「生い立ちが事件に大きな影響を及ぼしたと認められない」と判断した。

銃刀法違反についても、弁護側は、被告の手製銃が規制対象にあたらないとして無罪を主張したが、判決は、殺傷能力の高さや形状から罪の成立を認めた。

公判関係者によると、弁護団は協議の結果、生い立ちを巡る判決の評価は不当で、量刑が重すぎると判断した。銃刀法違反についても引き続き争う方針。大阪拘置所で勾留中の被告に控訴の意向を説明したところ、被告も反対しなかったという。

判決によると、山上被告は２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選の応援演説中だった安倍氏を手製銃で撃って殺害した。