「しつけができていない犬」がする5つの行動

1.無駄吠え

チャイムの音や窓の外を通る人に対して、激しく吠え続けてしまう行動です。これは、犬が自分の縄張りを守ろうとする警戒心や、何かを要求する気持ちから起こります。

飼い主が「静かに！」と大きな声で叱ると、犬は「一緒に盛り上がってくれている」と勘違いし、さらに興奮してしまうことがあります。

吠えるたびに対応するのではなく、まずは犬が何に対して不安や興奮を感じているのかを観察し、その原因を遠ざける工夫から始めましょう。

2.噛み癖

甘噛みの延長で人の手や足を噛んだり、嫌なことをされた時に威嚇して噛んだりする行動です。子犬の頃は遊びのつもりでも、成犬になってからでは大きな怪我に繋がりかねません。

噛まれた時に「痛い！」と反応して手を引っ込めると、犬は獲物が動いたと認識してさらに執着します。噛んだ瞬間に遊びを中断して部屋を出るなど、「噛んでも良いことは起きない」というルールを徹底し、代わりに噛んでも良いおもちゃを与えることが重要です。

3.引っ張り癖

散歩中にリードをピンと張った状態で、飼い主を置き去りにして突き進む行動です。犬が行きたい方向へ行ける状態が続くと、「自分がリーダーとして道を決めるべきだ」と思い込んでしまいます。

これは首への負担が大きいだけでなく、急な飛び出しによる事故の危険も高まります。引っ張られたら立ち止まる、あるいは逆方向に歩き出すといった練習を繰り返し、「リードが緩んでいる状態こそが快適で、自分の思い通りに進める」と覚えさせましょう。

4.トイレの失敗

決められた場所以外で排泄をしてしまう悩みは、多くの飼い主が経験します。これは単なる失敗ではなく、トイレの場所が落ち着かない、あるいは過去に失敗して叱られた恐怖から「隠れてするようになった」などの理由が考えられます。

失敗したことを叱っても、犬は「排泄すること自体が悪い」と誤解してしまうので注意が必要です。失敗した場所の匂いを完全に消し、成功した瞬間に驚くほど褒めることで、正しい場所を少しずつ定着させていきましょう。

5.飛びつき

帰宅時や散歩中、嬉しさのあまり人に向かって飛び乗ってしまう行動です。小型犬であれば可愛らしく見えますが、大型犬や子供相手だと転倒事故を招く恐れがあります。

飼い主が「やめて」と言いながら手で押し返すと、犬は「遊んでもらっている」と喜び、行動が加速してしまうので気を付けましょう。

飛びついてきた時は徹底して無視をし、4本の足が地面についた瞬間に優しく撫でるようにすると、落ち着いて挨拶をすれば構ってもらえるのだと学習します。

なぜ問題行動が起きてしまうのか？

犬が問題行動を起こす背景には、必ず理由があります。多くの場合、それは犬が悪意を持っているわけではなく、本能的な欲求が満たされていなかったり、人間の接し方を誤解して学習してしまったりすることから生じます。

例えば、運動不足で体力が余っていると破壊行動に繋がりますし、飼い主とのコミュニケーションが不足していると、気を引くためにあえて困ることをします。

まずは「困った行動」を、犬からの「助けて」や「もっと見て」というメッセージとして受け止める視点が大切です。

今日からできる問題行為を改善するトレーニング

「褒める」しつけの徹底

しつけにおいて最も効果的なのは、叱ることではなく「正しい行動を褒める」ことです。犬が良いことをした瞬間に、すぐにおやつを与えたり、「いい子！」と明るい声で伝えたりしましょう。

褒めるタイミングは、行動の直後（できれば1秒以内）が理想です。時間が経ってから褒めても、犬は何に対して褒められたのか理解できません。

「これをすれば嬉しいことが起きる」というポジティブな動機付けを繰り返すことで、犬は自発的に望ましい行動をとるようになります。

合図（コマンド）の統一

家族で犬を飼っている場合、人によって指示が異なると犬は混乱してしまいます。例えば、座らせる時に「おすわり」と言う人と「座って」と言う人が混ざっていると、犬は何が正しいのか判断できません。

言葉だけでなく、手の動き（ジェスチャー）も家族全員で共通のものに決めましょう。短い単語で統一し、誰が言っても同じ結果が得られる環境を作ることで、犬は迷いなく指示に従えるようになり、トレーニングのスピードが格段に上がります。

無視の活用

「無視」は、構ってほしくて問題行動をする犬に対して非常に強力なトレーニング法です。吠えたり、飛びついたり、服を引っ張ったりした時に、目も合わせず、声もかけず、スッとその場を離れます。

犬にとって、大好きな飼い主に相手にされないことは大きなデメリットです。「わがままを言っても何も良いことが起きない」と身をもって理解させることで、次第に無駄な行動が減っていきます。落ち着いてから改めて優しく接し、静かな状態が正解だと教えましょう。

しつけを成功させるために大切なこと

しつけは一朝一夕で身につくものではありません。一度できたからといってすぐにやめてしまうのではなく、毎日の生活の中でコツコツと繰り返すことが成功への近道です。

また、飼い主がイライラしていると、その感情は犬にも伝わってしまいます。トレーニングは愛犬とのコミュニケーションの時間だと考え、短時間で楽しく切り上げる余裕を持ちましょう。

もし自分たちだけで解決するのが難しいと感じたら、プロのドッグトレーナーに相談するのも選択肢のひとつです。

まとめ

しつけは犬を縛るためのものではなく、人間社会で愛犬が安全に、そして自由に暮らすためのルール作りです。

問題行動の裏にある犬の気持ちを理解し、根気強く向き合うことで、言葉を超えた強い絆が生まれます。今日から始める小さな一歩が、飼い主と愛犬のこれからの長い時間を、より豊かで幸せなものに変えてくれるはずですよ。