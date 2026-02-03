山沿いを中心に記録的な大雪となっている今シーズン。魚沼市では積雪が3メートルを超え、住民たちは雪に囲まれた暮らしを強いられています。



時刻は3日正午過ぎ―



〈星 好さん〉

「外は明るい、そっちは暗い」



魚沼市に住む星さんです。昼間にもかかわず薄暗い部屋。障子を開けると…



〈星 好さん〉

「物置の屋根から（雪で）ふたして真っ暗」



雪が1階の窓の高さまで積もっていました。





〈星 好さん〉「明かりなんかとれない、いつもこの雪いつやむかと思うけど、どうもやみそうもない」魚沼市守門では3メートルを超える積雪となっています。この家にひとりで住む星さん。屋根の雪下ろしは知り合いに頼んでいますが、大雪で来られない日も多いといいます。〈星 好さん〉「何年か前までは自分でしたけど（屋根に）もう上がれない。上へ行けない」雪に囲まれた自宅。日差しが入りづらく…〈星 好さん〉「いつもいつも頭が痛い。動きがとれない、買い物にも行けないし、不便は不便だけどここへ生まれたからには仕方がない」県は魚沼市と小千谷市、長岡市に災害救助法を適用し、除雪などにかかる費用を国と負担するとしています。大雪で心配される高齢世帯の暮らし。3日、見回りを行っていたのは地元の民生委員です。〈広神地区 民生委員・児童委員 目黒きよ江さん〉「こう雪になると生活が閉ざされてしまうので」80代のこちらの夫婦。ヒーターで水を温め自宅付近の雪を溶かしていて、光熱費は月に10万円ほどかかっているといいます。〈高橋シンさん〉「ここで沸かしてそれを全部お湯になって雪が消える。でもお金だからできればかけたくない、冬はやだ」冬の時期は普段よりも回数を増やし見回りを行っているといいます。〈魚沼市広神地区 民生委員・児童委員 目黒千鶴さん〉「期間が長いですよね、休む期間がない。晴れ間とかがなくてずっと積もっているので、皆さん除雪の手を休められない。そっちの方が心配ですね」こうした雪の中、3日午後、道路上を歩く住民たちの姿が。その目的は…（リポート）「魚沼市にあるJR大白川駅に来ています。雪が降り続く中、きょうは移動期日前投票が行われています」魚沼市では2日から、市内5か所で移動期日前投票所が設けられました。上越や中越の積雪が多い選挙区では投票率が低下する地域が相次いでいます。〈投票に訪れた人〉「寒いし、危ないところもいっぱいあるし」「冬の選挙は雪国は大変です」先ほどの星さんも…〈星 好さん〉「選挙なんてこんな雪の中するんじゃない。それどころじゃない、生きてるだけでやっと」大雪の中での暮らし。今週末にも再び寒波がやってくる見込みで、市民生活への影響が心配されます。