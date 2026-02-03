定番アイテムにデニムの爽やかさをプラス。春の到来が待ち遠しくなる、アディダス オリジナルスの「デニムパック」

ストリートカルチャーにおいて、外せないアイテムやブランドはいくつもあります。特に、スポーツブランドとは相性が良いのか、多くのブランド・アイテムが定番として人気を博しています。その中でもひと際輝き続けるのが、ご存じアディダス（アディダス オリジナルス）。スリーストライプスが利いたデザインはシンプルでありながら非常に目を引き、パッと見ただけでアディダスであることがわかる秀逸さがあります。それ故、1949年に設立されてから現在まで世界中にファンを獲得し続けているのでしょう。

アディダスがストリートにおいて注目された大きなきっかけ、それはやはり1980年代から2000年代初頭に活躍した伝説的HIP-HOPユニット・ランDMCの功績にほかならないと思います。彼らがシューレースをすべて外したアディダス オリジナルスの「スーパースター」を履き、カンゴールのベルハットを被っている姿は非常にクールでしたし、誰もがこぞって憧れました。HIP-HOPはラグジュアリーな空気感を演出するファッションが目立っていただけに、まさに新鮮そのもの。今改めて見てもアディダスのファイヤーバードトラックスーツと「スーパースター」の組み合わせはしゃれています。

そんなストリートに欠かせない存在のアディダス オリジナルスから春らしさを呼び込んでくれるアイテムが「ABCマート」限定で登場しました。しかも、先述した「スーパースター」から派生して生まれた「スーパースター 2」もそのラインナップに含まれています。

▲アディダス オリジナルス「スーパースター 2」（1万4850円）

今回登場した「デニムパック」シリーズ。こちらは爽やかなデニムを使用したアイテムが並びます。例えば「スーパースター 2」は、サイドに入ったアイコニックなスリーストライプスやヒールカウンターにデニム素材を採用。足元に春らしさを運び込んでくれること請け合いです。アイスブルーと濃紺と2色あるのですが、個人的にはアイスブルーを同色のデニムパンツと合わせて街を闊歩したいものです。

▲アディダス オリジナルス「フォーラム ロー」（1万3200円）

また、「フォーラム ロー」も「スーパースター 2」同様スリーストライプスにデニムを使用。ヒールパッチにもさりげなくデニムを用いています。さらに履き口やソールなど随所にデニムと同系色のブルーを散りばめ、より軽快な印象に仕上げています。

▲アディダス オリジナルス「DENIMCOVERALL VINTAGE」（1万6500円）

そして、個人的に要注目な「DENIMCOVERALL VINTAGE」。こちらはアイテム名通り、ヴィンテージ古着のようなエッセンスを取り入れたカバーオールとなっています。ポケットの位置や袖口などオーセンティックで味わい深いデザインですが、身幅を広く、丈は短く設定することで今っぽいシルエットに。武骨になりすぎず、大人の休日スタイルでも大いに活躍してくれるはずです。

▲アディダス オリジナルス「SL 72 RS」（1万5400円）

ほかにもぽってりとしたフォルムとクラシカルなデザインが魅力の「SL 72 RS」も登場。こちらも古着のデニムなどと合わせてレトロな80〜90年代スタイルを楽しみたくなるようなアイテムです。

ストリートにおいて絶大な人気を博すアディダス オリジナルス。まだまだ寒い日が続きますが、こんな爽やかなアイテムで春を先取りするのも粋なのではないでしょうか。

>> ABCマート

＜文／手柴太一（GoodsPress Web）＞

【関連記事】

◆「歩く靴」と「走る靴」の違いとは。アシックスの“ウォーキングシューズ”に詰まった機能を知る

◆靴選びのプロに聞いた“ウォーキングシューズ”の選び方とオススメシューズ5選

◆いつもの通勤・帰宅が運動時間に!? 歩くのが苦じゃなくなるビジネススタイルで「1駅手前ウォーキング」のススメ