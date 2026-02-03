アナウンサーが気になる現場で見てきた旬な情報をお伝えする、バミる！

節分の定番「恵方巻」。ブームのきっかけは広島なんです！

恵方巻が広まった経緯を有田優理香アナウンサーがバミって来ました！



向かったのは、セブンイレブン広島横川新橋西店。

今年、セブンイレブンでは恵方巻６種類を販売しています。



そんな恵方巻を全国に広めた仕掛け人がこのお店のオーナー・松本年幸さん。

きっかけは約40年前。当時の支店長からの「2月は売上が低い。何かないか。」と言われたこと。





その時頭に浮かんだのが大学卒業後、関西で出会った「恵方巻」でした。広島県内のセブンイレブン50店舗で予約販売したところ約200本売れ、その3年後全国で販売を開始し大ヒット商品になったんです！提案からおよそ40年経った今のトレンドを息子の松本賢司さんに聞きました！つみれ汁、茶わん蒸し、スイーツなどとの買い合わせされる方が多いんだとか。ひとつの食事として楽しまれる傾向が強いそうです。そして恵方巻の中に入っているアナゴ。恵方巻の具材としては定番ですが・・・これにも秘話があります！松本さんによると、関西の具材は生の海鮮が定番。なにか広島らしさをだせないか。松本さんが支店長に提案したのが「アナゴ」なんだそうです。広島がきっかけで全国的なブームになり今や節分の定番となった恵方巻。皆さんも楽しんでみてください。【2026年2月3日放送】