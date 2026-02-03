【サンフレッチェ】伝統の背番号11番継承！加藤陸次樹の決意
2月6日にシーズン開幕を迎えるサンフレッチェ。
今季からクラブの伝統ある背番号11番を背負うのがフォワード・加藤陸次樹選手です。
新背番号で戦う決意を有田優理香アナウンサーが宮崎キャンプで取材しました。
■加藤 陸次樹 選手
「佐藤寿人さんという、誰もが憧れる存在がいた中でそれを超えるようなプレーがしたいし、自分自身のプレーで、新しい11番を作っていきたい」
フォワード・加藤陸次樹は今シーズンからその背番号11を背負い決意を新たにします。
加藤はサンフレッチェの育成組織出身です。
高校卒業後オファーは届きませんでしたが そのくやしさをバネに大学や複数のJリーグクラブでゴールで結果を残し続けました。
■加藤 陸次樹 選手（入団会見）
「夢がかなったな 高校時代から（広島からの） オファーを目標 に がんばってきて いろんな遠 回りしましたけど」
2023年。恋焦がれた古巣・サンフレッチェからついにオファーが届きました。憧れの紫のユニホームで広島のために最前線で戦い続けました。
■加藤 陸次樹 選手
「見に来てくださった皆さんのた めにも1分1秒戦って 魅せな いといけない。」
昨季はルヴァンカップ優勝にも貢献。 夢だったサンフレッチェでのタイトルを手にしました。
チームが頂点に立つ一方で、加藤自身は、もがく時間も経験した1年でした。昨シーズンのゴールはサンフレッチェ加入後最少の3点にとどまりました。
■加藤 陸次樹 選手
「プロサッカー選手になってから 1番苦しかったというか、 試合 時間も1番少ない1年だったので。」
自分自身を一から見つめ直し覚悟を決め、自ら志願して選んだ番号が背番号「11」です。
■加藤 陸次樹 選手
「自分に喝を入れるというか、ここで終わる選手ではないとこ ろを見せたいと思ったので そ れも含めてこの11番をつけて また飛躍できるように志願した。」
■有田 優理香 アナ
「プレッシャーは？」
■加藤 陸次樹 選手
「少しはあったがプレッシャーや 期待があればあるほど、 強いの はサッカー人生で 感じている ので 自信に変えて プレーで表 現したい。」
キャンプでは3試合連続ゴールを決めるなど 早速結果で存在感を示している加藤。
覚悟を胸に…。紫の新たな背番号11が広島の街を熱くします。
■有田 優理香 アナ
「どんな11番を見せたい？」
■加藤 陸次樹 選手
「広島の象徴と言われるような11番になりたいのでまずは 結果と、 広島の ために戦うことをプレーで表 現してそれがファンサポーターに伝わればいいい」
サンフレッチェの開幕は2月6日アウェー長崎戦です。
【2026年2月3日放送】