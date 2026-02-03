2月6日にシーズン開幕を迎えるサンフレッチェ。

今季からクラブの伝統ある背番号11番を背負うのがフォワード・加藤陸次樹選手です。

新背番号で戦う決意を有田優理香アナウンサーが宮崎キャンプで取材しました。



■加藤 陸次樹 選手

「佐藤寿人さんという、誰もが憧れる存在がいた中でそれを超えるようなプレーがしたいし、自分自身のプレーで、新しい11番を作っていきたい」





サンフレッチェの「11番」。J1通算161ゴールを決めたクラブのレジェンド佐藤寿人さんが長年着用していた“伝統”の背番号です。フォワード・加藤陸次樹は今シーズンからその背番号11を背負い決意を新たにします。加藤はサンフレッチェの育成組織出身です。高校卒業後オファーは届きませんでしたが そのくやしさをバネに大学や複数のJリーグクラブでゴールで結果を残し続けました。■加藤 陸次樹 選手（入団会見）「夢がかなったな 高校時代から（広島からの） オファーを目標 に がんばってきて いろんな遠 回りしましたけど」2023年。恋焦がれた古巣・サンフレッチェからついにオファーが届きました。憧れの紫のユニホームで広島のために最前線で戦い続けました。■加藤 陸次樹 選手「見に来てくださった皆さんのた めにも1分1秒戦って 魅せな いといけない。」昨季はルヴァンカップ優勝にも貢献。 夢だったサンフレッチェでのタイトルを手にしました。チームが頂点に立つ一方で、加藤自身は、もがく時間も経験した1年でした。昨シーズンのゴールはサンフレッチェ加入後最少の3点にとどまりました。■加藤 陸次樹 選手「プロサッカー選手になってから 1番苦しかったというか、 試合 時間も1番少ない1年だったので。」自分自身を一から見つめ直し覚悟を決め、自ら志願して選んだ番号が背番号「11」です。■加藤 陸次樹 選手「自分に喝を入れるというか、ここで終わる選手ではないとこ ろを見せたいと思ったので そ れも含めてこの11番をつけて また飛躍できるように志願した。」■有田 優理香 アナ「プレッシャーは？」■加藤 陸次樹 選手「少しはあったがプレッシャーや 期待があればあるほど、 強いの はサッカー人生で 感じている ので 自信に変えて プレーで表 現したい。」キャンプでは3試合連続ゴールを決めるなど 早速結果で存在感を示している加藤。覚悟を胸に…。紫の新たな背番号11が広島の街を熱くします。■有田 優理香 アナ「どんな11番を見せたい？」■加藤 陸次樹 選手「広島の象徴と言われるような11番になりたいのでまずは 結果と、 広島の ために戦うことをプレーで表 現してそれがファンサポーターに伝わればいいい」サンフレッチェの開幕は2月6日アウェー長崎戦です。【2026年2月3日放送】