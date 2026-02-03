専業主婦・夫の年収700万円「毎月カツカツでとても厳しい」都内3人家族の1カ月のリアルな収支内訳
物価や光熱費の高騰、それでも賃金は上がらない現状などによって、以前より生活が苦しく感じる人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
子供が1人の3人家族、夫の年収の700万円で家計をやりくりしているとのことで、現在の生活については「共働きでは無いため、毎月カツカツ（もしくはマイナス）でとても厳しい。物価も高い」と話します。
年収：夫700万円
住宅ローン：8万5000円
間取り：3LDK（一軒家）
食費：5万円
交際費：5万円
電気代：冬3万円、夏2万5000円
ガス代：1万円
水道代（2カ月での請求額）：1万円
通信費：2万円
車：なし
その他：子供用品代1万〜2万円
貯蓄に回す金額：なし
生活のやりくりのポイントや節約術を聞くと、「車がある方が子供が小さいうちは楽だが、維持費が馬鹿にならないため買わないでいる。高価な育児グッズや便利グッズは買わずに代用できるものは安く代用して、家具もアウトレットなどで安くて良いものを手に入れるようにする。なるべく物を増やさないように見直す」と教えてくれました。
今後については、「子供が3歳になったころには私も働き共働きになり、ローンは10年で返済を終える。資産運用で貯金額を増やす。将来は緩やかに過ごす」と話しました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:あるじゃん 編集部)
