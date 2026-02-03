節分を前に長崎市手熊町で2日に行われたのが奇祭「モットモ」です。

子どもが泣けば泣くほど福が舞い込むといわれている伝統行事に、まちが賑わいました。

普段は静かな町が…

この日は、子どもたちの泣き声で賑やかになります。

どこよりも早く福を呼び込むため節分前日に行われる奇祭「モットモ」。

国の無形民俗文化財に選択されている、地域の伝統行事です。

「モットモ」は地域の青年を中心に「年男」「福娘」「モットモ爺」の3人一組で家々を訪問し、福を届けます。

今年は5班に分かれ100件ほどの家を回ります。

年男を茺田啓太さん。

福娘を福仲用正さんが担当。

地元出身の田粼大地さんが、モットモ爺を担います。

茺田さんは田粼さんと専門学生時代の同級生で田粼さんの紹介で祭りに参加するようになりました。

そして、ひときわ注目を集めていたのが…福仲さん。

（モットモ爺 田粼大地さん）

「俺がかすむ…」

（年男 茺田 啓太さん）

「メインはモットモ爺ですからね…」

（モットモ爺 田粼大地さん）

「まじか…」

10回以上参加しているという福仲さん。

福娘一筋です。

今年の三つ編みのおさげは自分で準備しました。

（福娘 福仲用正さん）

「みんなに福が届いてほしい。名前に「福」が付いているので…。私は地元じゃないんですけど、モットモはいいなと思って参加するようになったので、ずっと続けてほしいなと思います」

（モットモ爺 田粼大地さん）

「めっちゃ泣かしてやろうと思いますんで…頑張ります」

午後7時、開始です。

（年男）

「鬼は～外」

年男が豆をまいて鬼を追い出し、

福娘が福を招きます。

（福娘）

「福は～内」

そして…

（モットモ爺）

「モットモ～」

床を踏み鳴らしながら鬼を追い出す「モットモ爺」が登場すると子どもたちはパニックです…

次に向かったのは…

モットモ爺の田粼さんの実家です。

（モットモ爺）

「おりこうにする？」「言うこと聞く？」

（田崎さんの息子）

「はい」

（モットモ爺 田粼大地さん）

「モットモ来るって言ったら、言うこと聞くので、泣かせたかったですけど…ダメだった」

途中、モットモ爺の先輩からの実技指導も受けます。

（モットモ爺の先輩）

「こうやって継承されていく」

深刻なのが担い手の不足です。

手熊町では、小学校が3月末で閉校するなど人口の減少が進んでいます。

（手熊町自治会長 川勝 貞敏 さん）

「子どもたちも含めて住人として残るわけですから、人手が足りなくなれば桜が丘小学校とか巻き込んで、こちらに来ていただいて連携を深めて、今後もモットモを継続していきたいなと思います」

地域の人の思いで受け継がれる伝統。

子どもの泣き声と大人の笑い声に包まれたまちに、今年も福が舞い込みました。

「モットモサイコー」