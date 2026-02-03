俳優の加藤夏希さんは2月2日、自身のInstagramを更新。タレントの辻希美さん、モデルでタレントの東原亜希さんとのスリーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：加藤夏希さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の加藤夏希さんは2月2日、自身のInstagramを更新。タレントの辻希美さん、モデルでタレントの東原亜希さんとのスリーショットを披露しました。

【写真】加藤夏希、辻希美らとスリーショット

「ベテランお二人のお話がとっても面白くて」

加藤さんは「【告知】2/4(水)19:00〜『1周回って知らない話』多児童ママで出演します」とつづり、6枚の写真を投稿。トークバラエティー番組『1周回って知らない話』（日本テレビ系）に出演した際のオフショットです。1枚目では辻さん、東原さんとのスリーショットを披露しています。3人ともリラックスした笑顔が印象的です。

また、「ベテランお二人のお話がとっても面白くて自分の家族の少し先の未来はこうなってるのかなー？なんて想像しなら出演させていただいておりました！お楽しみに！」と、子育てエピソードを聞きながら、自分の家族のこれからを想像していたようです。

ファンからは、「放送見ま〜す！」「ナッキー可愛いねっ」「美しい」「楽しみです！」「かわいいです」「ふかふかのパンツとってもオシャレですね」と、称賛の声が相次ぎました。

衣装ショット披露

自身のInstagramで仕事のオフショットやプライベートなどをたびたび公開している加藤さん。1月15日の投稿では「『夫が寝た後に』出演します」とつづり、衣装ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)